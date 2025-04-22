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AH股新聞

22/04/2025 10:51

《神州金融》保險協會開例會：普通型人身保險產品利率上限不調整

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國保險行業協會２１日組織召開人身保險業責任準備金評估
利率專家咨詢委員會２０２５年一季度例會。業內專家認為當前普通型人身保險產品預定利率研
究值為２﹒１３％，比前值（２﹒３４％）下降２１個基點，並低於當前實施的普通型人身保險
產品預定利率上限２﹒５％，換言之，普通型人身保險產品的預定利率上限暫時無須調整，業內
預測最快９月下調。
　
　　據《財新》報道，按照動態調整機制，保險公司需要動態調整本公司普通型人身保險、分紅
型人身保險預定利率最高值和萬能型人身保險最低保證利率最高值。
　
　　當利率下行時，若在售普通型人身保險產品預定利率最高值連續２個季度比研究值高２５個
基點及以上時，要及時下調新產品預定利率最高值，並在２個月內平穩做好新老產品切換工作。
　
　　當利率上行時，若在售普通型人身保險產品預定利率最高值連續２個季度比研究值低２５個
基點及以上時，可以適當上調新產品預定利率最高值，調整後的預定利率最高值原則上不得超過
預定利率研究值。
　
　　根據披露，預定利率研究值主要結合三大指標：一是５年期以上貸款市場報價利率
（ＬＰＲ），二是５年期定期存款利率，三是１０年期國債收益率等市場利率變化；同時還會結
合行業資產負債的管理情況。
　
　　在市場利率不斷下行的大背景下，下調人身險行業的預定利率，是壓低負債成本、防範利差
損的方式之一。在２０２４年８月，監管部門發布的《關於健全人身保險產品定價機制的通知》
中，首次提出要建立預定利率與市場利率掛鈎及動態調整機制，目的是為了讓保險產品能夠更為
靈活地反映市場利率的變動。與銀行業的存款利率市場化調整機制相比，保險業的預定利率動態
調整機制節奏相對更加穩定。（ｃｔ）

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