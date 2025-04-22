《神州能源》光伏行業協會下午將開會續討論「控產」

《經濟通通訊社２２日專訊》據《第一財經》記者獲悉，中國光伏行業協會今日下午將舉行

行業會議，主題依舊為「控產」。但多位行業人士認為，盡快明確「４３０」「５１２」相關政

策細節，則更為急迫。



「４３０」政策是新舊政策的分界點，是指２０２５年４月３０日之前併網的工業與商業分

布式光伏項目仍可享受原有補貼與並網政策，而４月３０日之後並網的新項目則需全面執行市場

化規則。



「５１２」政策是標誌著增量項目全面進入市場化交易機制。５月１２日後，所有新增分布

式光伏項目必須通過電力現貨市場交易消納，補貼將完全退出。



＊美國光伏雙反調查終裁，柬埔寨反補貼稅最高超３４００％＊



此外，美國商務部最新公布對東南亞四國柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南晶體光伏電池（無

論是否組裝成組件）反傾銷與反補貼稅的終裁稅率。



針對柬埔寨個別公司的關稅稅率最高達３５２１％，反映出該國決定停止參與調查。越南未

單獨點名的企業面臨３９５﹒９％關稅，「全國實體」傾銷稅率達２７１﹒２８％，泰國部分企

業的關稅達３７５﹒２％；馬來西亞部分企業的關稅為３４﹒４％。美國去年從這四個國家進口

了１２９億美元的太陽能設備，約佔此類進口總額的７７％。（ｃｔ）

