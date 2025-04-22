《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０７％，大行料中國次季ＧＤＰ恐放緩

《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普再度催促聯儲局主席鮑威爾減息，稱除非現在

立刻減息，否則美國經濟將會放緩。投資者為聯儲局的獨立性擔憂，美股周一（２１日）大跌。

中美關稅戰僵持不下，有大行下調對中國經濟前景的預測，高盛警告稱，受美國對等關稅及企業

在關稅生效前集中出口的影響，中國第二季度ＧＤＰ增速預計將大幅放緩。滬深股市今早集體低

開，滬綜指低開０﹒０７％，報３２８９﹒１７點，深成指低開０﹒２３％，創業板指低開

０﹒５４％。



高盛報告指，中國第二季度ＧＤＰ環比折年率增速，可能從第一季度的４﹒９％大幅下滑至

０﹒８％；中國４月出口可能因美方加徵關稅出現顯著下滑。高盛預計，未來幾個月中國政策制

定者將加大寬鬆力度，包括貨幣、財政、房地產和信貸措施等方面，另外，與ＧＤＰ增長相比，

北京方面可能會把保持就業置於更優先的位置。



中方應對關稅戰步伐提速，《路透》引述消息指，華為計劃最快於５月開始向中國客戶大規

模出貨其ＡＩ芯片昇騰９１０Ｃ（Ａｓｃｅｎｄ ９１０Ｃ），以取代英偉達因應美國政府加強

出口限制而無法付運的芯片。英偉達美股周一下挫，滬深概念股今天早盤走低。



另外，近期舉行的國務院常務會議聚焦穩就業穩經濟。會議指出，要穩定外貿外資發展，一

業一策、一企一策加大支持力度。有東南沿海省份轄內銀行近期接到相關要求，對轄內外貿企業

「不抽貸、不斷貸」。



人民銀行公布，４月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持不變，１年期ＬＰＲ持平於３﹒１％

，５年期以上ＬＰＲ持平於３﹒６％。人行今日進行２２０５億元（人民幣．下同）７天期逆回

購，公開市場今日有１６４５億元逆回購到期，即今日淨投放５６０億元。（ｒｙ）

