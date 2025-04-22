《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒３１％收復三千三，零售、支付活躍

《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市今早集體低開，其後三大指數走勢分化，滬指半日收

升０﹒３１％，收復３３００點，報３３０１﹒５９點，深成指則跌０﹒４１％，創業板指也跌

０﹒９８％。滬深兩市半日成交額６９３６億元（人民幣．下同），較上個交易日放量６４５億

元或一成。



從板塊來看，物流、跨境支付概念及商業零售股集體走強。跨境支付股上午收高３﹒４％，

新晨科技（深：３００５４２）、中油資本（深：０００６１７）等升停。連鎖零售方面，百大

集團（滬：６００８６５）、步步高（深：００２２５１）、潤貝航科（深：００１３１６）等

漲停。



《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化行動方案行動方案》印發，從提高跨境

結算效率、優化匯率避險服務、強化融資服務、加強保險保障、完善綜合金融服務等五方面提出

１８條重點舉措。《方案》提出，提升人民幣跨境支付系統（ＣＩＰＳ）功能和全球網絡覆蓋。

推動更多銀行加入ＣＩＰＳ，持續擴大ＣＩＰＳ網絡覆蓋範圍。



另外，上期所黃金期貨主力合約突破８３０元╱克關口，日內漲幅超４％，為連續第十二個

交易日上漲，續創歷史新高。黃金股大漲，四川黃金（深：００１３３７）彈８％，西部黃金

（滬：６０１０６９）升７﹒６％。



下跌方面，旅遊股挫２﹒８％，跌幅居前，天府文旅（深：０００５５８）挫６％，張家界

（深：０００４３０）跌４﹒９％。（ｒｙ）

