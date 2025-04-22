《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股三大指數全天走勢分化，滬綜指收升０﹒２５％，報

３２９９﹒７６點，３３００點得而復失，指數連升兩日；至於深成指則跌０﹒３６％，創業板

指跌０﹒８２％。香港復活節假期結束，滬深股通重開，今日兩市全天成交１﹒０９萬億元（人

民幣．下同），較上個交易日增加４８６億元或４﹒７％。



雖然中國一季度ＧＤＰ增速勝預期，但中美貿易紛爭升級，為中國經濟帶來前所未有的挑戰

。摩根士丹利認為，中國將是美國貿易夥伴中出口放緩最嚴重的經濟體，預測今年第四季中國經

濟增長為３﹒７％，並把今年中國全年ＧＤＰ增長預測由４﹒５％下調至４﹒２％；高盛亦稱，

受美國對等關稅及企業在關稅生效前集中出口的影響，中國第二季度ＧＤＰ增速預計將大幅放緩

。



深受中美對抗影響的英偉達，其芯片出口受阻礙，料造成５５億美元的訂單損失，ＣＥＯ黃

仁勳訪京滬，願繼續深耕中國市場，惟滬深英偉達概念板塊全天挫１﹒５％，英維克

（深：００２８３７）跌停。人形機器人亦陷入調整，板塊指數跌１﹒６％。北京亦莊舉辦的全

球首個人形機器人半程馬拉松４月１９日起跑，共２０支人形機器人隊伍參賽，最終僅７支機器

人隊伍衝過終點，６支隊伍得到完賽獎，完賽機器人數約三分之一。



上漲方面，物流股全日走高，收漲２﹒３％，銀行、醫藥、房地產指數均漲逾１％，跨境支

付更領漲概念板塊。總體來看，個股漲跌互現，滬深兩市下跌個股近２５００隻，共２４６０隻

個股上漲。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ３７８３﹒９５ －０﹒０２

上證指數 ３２９９﹒７６ ＋０﹒２５ ４５２６﹒７５

深證成指 ９８７０﹒０５ －０﹒３６ ６３７３﹒２７

創業板指 １９２８﹒４３ －０﹒８２

科創５０ １０１６﹒２２ －０﹒３１

Ｂ股指數 ２５４﹒９０ －０﹒３５ １﹒３３

深證Ｂ指 １１７５﹒８５ －０﹒０８ ０﹒４０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

