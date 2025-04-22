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AH股新聞

22/04/2025 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒２５％，三千三得而復失

　　《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股三大指數全天走勢分化，滬綜指收升０﹒２５％，報
３２９９﹒７６點，３３００點得而復失，指數連升兩日；至於深成指則跌０﹒３６％，創業板
指跌０﹒８２％。香港復活節假期結束，滬深股通重開，今日兩市全天成交１﹒０９萬億元（人
民幣．下同），較上個交易日增加４８６億元或４﹒７％。
　
　　雖然中國一季度ＧＤＰ增速勝預期，但中美貿易紛爭升級，為中國經濟帶來前所未有的挑戰
。摩根士丹利認為，中國將是美國貿易夥伴中出口放緩最嚴重的經濟體，預測今年第四季中國經
濟增長為３﹒７％，並把今年中國全年ＧＤＰ增長預測由４﹒５％下調至４﹒２％；高盛亦稱，
受美國對等關稅及企業在關稅生效前集中出口的影響，中國第二季度ＧＤＰ增速預計將大幅放緩

　
　　深受中美對抗影響的英偉達，其芯片出口受阻礙，料造成５５億美元的訂單損失，ＣＥＯ黃
仁勳訪京滬，願繼續深耕中國市場，惟滬深英偉達概念板塊全天挫１﹒５％，英維克
（深：００２８３７）跌停。人形機器人亦陷入調整，板塊指數跌１﹒６％。北京亦莊舉辦的全
球首個人形機器人半程馬拉松４月１９日起跑，共２０支人形機器人隊伍參賽，最終僅７支機器
人隊伍衝過終點，６支隊伍得到完賽獎，完賽機器人數約三分之一。
　
　　上漲方面，物流股全日走高，收漲２﹒３％，銀行、醫藥、房地產指數均漲逾１％，跨境支
付更領漲概念板塊。總體來看，個股漲跌互現，滬深兩市下跌個股近２５００隻，共２４６０隻
個股上漲。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３７８３﹒９５　－０﹒０２　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３２９９﹒７６　＋０﹒２５　　　　４５２６﹒７５　　
　　深證成指　　９８７０﹒０５　－０﹒３６　　　　６３７３﹒２７　　
　　創業板指　　１９２８﹒４３　－０﹒８２　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０１６﹒２２　－０﹒３１　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　２５４﹒９０　　－０﹒３５　　　　　１﹒３３　　　　
　　深證Ｂ指　　１１７５﹒８５　－０﹒０８　　　　　０﹒４０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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