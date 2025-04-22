《海納智見－荀玉根》三個維度前瞻一季報線索

《海納智見》４月，隨著宏觀經濟數據逐步公布，上市公司一季報集中披露期到來，市場步

入基本面驗證期。在這一重要的時間節點，市場關注點已重新聚焦到基本面，本文將從三個維度

來對Ａ股業績進行展望分析，為投資者決策提供更加前瞻的參考。



從宏觀高頻數據看，Ｑ１經濟運行平穩，消費、汽車及資源品中有結構亮點。整體來看，隨

著去年宏觀政策基調轉向以來，宏觀經濟出現回暖跡象，但物價水平仍維持在低位徘徊，一季度

經濟整體呈現量增價減的趨勢，對應一季度企業盈利整體表現或相對平淡。分結構來看，部分消

費領域、汽車、有色數據較為亮眼。消費方面，服務消費、政策補貼的商品表現相對較好。製造

方面，汽車行業延續高景氣，從生產看，春節以來半鋼胎開工率快速提升，絕對水平處於近年同

期最高值。資源品方面，一季度在全球地緣政治不確定性加大、以及美國貿易政策的影響下，部

分大宗商品價格出現明顯上漲。



從工業企業利潤看，增速降幅收窄，汽車、船舶等裝備製造，有色表現較好。從整體看，

２５年１－２月規上工業企業利潤累計同比增速為－０﹒３％，較２４年全年的－３﹒３％跌幅

收窄。從細分行業看，有色，以及汽車、船舶等裝備製造是結構性亮點，利潤增速較高且邊際改

善明顯，具體來看：上游資源類行業，有色、化工行業增速邊際改善，其中有色利潤改善最為明

顯；黑色系表現相對一般。中游行業方面，中高端製造領域中汽車、船舶等運輸設備製造利潤增

速均由負轉正，但其他行業利潤增速邊際回落。下游行業方面，紡服、飲料等行業增速均有回升

，食品和醫藥行業增速回落，



從盈利一致預期看，非銀、有色、部分科技及製造領域業績預期上修。從整體看，年初以來

分析師對市場２５年盈利預期邊際基本持平。分行業看，今年以來，科技行業中通信、電子的業

績上修幅度明顯，上修幅度分別達４﹒３個百分點、１﹒５個百分點，這反映了ＡＩ浪潮加速發

展，市場預期將帶動板塊盈利能力改善；非銀板塊盈利的一致預期也明顯上調，上修幅度為

８﹒１個百分點；今年以來受全球地緣政治不確定性加大影響，軍工、有色等板塊業績預期也有

上調，上修幅度為３﹒１個百分點、０﹒９個百分點；汽車、家電業績也邊際上修，分別為

１﹒２個百分點、０﹒５個百分點，顯示政策發力之下部分政策補貼領域預期有所改善。



春季行情下半場市場波動或增多，震盪期間關注紅利，重視存在預期差的消費醫藥。近期市

場交易熱度顯示Ａ股整體情緒有所降溫，短期內市場上漲的動能或在減弱：第一，隨著市場焦點

重回基本面，科技短期或已進入催化的空窗期。第二，當前南向資金流入動能已較為極致，後續

存在均值回歸可能，增量資金若退潮港股或有波折，進而影響Ａ股。第三，參考歷史，市場對中

美關係的邊際變化較為敏感，隨著４月２日特朗普對全球徵收對等關稅臨近，後續需密切關注中

美關係緩和的進展。行業層面，市場震盪波動背景下，紅利資產或值得關注，重視政策發力下存

在較大預期差的消費醫藥板塊，中期維度ＡＩ浪潮下科技仍是主線。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《國泰海通證券首席經濟學家 荀玉根》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

