《Ａ股焦點》洛陽鉬業擬收購Ｌｕｍｉｎａ黃金公司，ＡＨ股同漲

《經濟通通訊社２２日專訊》洛陽鉬業（０３９９３）（滬：６０３９９３）最新表示，將

以５﹒８１億加元收購加拿大Ｌｕｍｉｎａ黃金公司全部股權，未來將開採位於厄瓜多爾的大型

金礦項目；受此激勵，公司Ａ股現價升４﹒６％，報７﹒２４元人民幣，Ｈ股更漲９﹒８％。



洛陽鉬業稱，目前，協議已獲得Ｌｕｍｉｎａ ５２﹒３％股東的表決支持，後續將按照當

地公開收購程序推進。雙方預計交易將於２０２５年第三季度完成。（ｒｙ）

