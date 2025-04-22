【人行操作】人行１６４５億逆回購利率持平，淨投放５６０億

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，今日進行２２０５億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒５％。
公開市場今日有１６４５億元逆回購到期，即今日淨投放５６０億元。
上周公開市場逆回購淨投放３３３８億元。本周公開市場有８０８０億元逆回購到期，其中
周一至周五分別到期４３０億元、１６４５億元、１０４５億元、２４５５億元、２５０５億元
。（ｊｑ）
警方計劃今年新增逾1,300組閉路電視，未來或有機會「行幾步就一部」閉路電視，你認為是否侵犯私隱、監控過度？► 立即投票
22/04/2025 09:28
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公開市場今日有１６４５億元逆回購到期，即今日淨投放５６０億元。
上周公開市場逆回購淨投放３３３８億元。本周公開市場有８０８０億元逆回購到期，其中
周一至周五分別到期４３０億元、１６４５億元、１０４５億元、２４５５億元、２５０５億元
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