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AH股新聞

22/04/2025 10:13

【關稅戰】地方政府紛出手幫扶外貿企業，蘇州港免費堆存集裝箱

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國多地政府近日出台臨時措施，幫助外貿企業應對關稅戰。
其中江蘇蘇州政府宣布，為支持外貿企業渡過難關，蘇州港各集裝箱碼頭對全市外貿企業進出口
重箱提供免費堆存服務，暫定自２０２５年４月１８日起至２０２５年７月１７日止三個月。
　
　　公開資料顯示，２０２４年中國出口排名前六的城市分別是深圳、上海、蘇州、寧波、東莞
和金華。對美出口額最多的是深圳，２０２４年為４２２３億元人民幣，其次是蘇州，約
３４００億元人民幣。從對美出口佔比看，六大出口城市中，蘇州達２０﹒５％排第一。
　
＊地方政府強調要有「信心」，承諾政策加快落地＊
　
　　內媒綜合報道，廣東、江蘇、浙江、山東、福建、四川、湖南、北京、上海和天津等省市近
日陸續透過座談和調研等了解外貿企業情況，出台外貿相關政策措施，而各地座談、調研和工作
會議中，關鍵詞是「信心」和「加快」－－呼籲保持「越壓越強」的信心和底氣，並承諾加快相
關政策加速落地。
　
　　其中，上海市金山區將幫助企業進一步開拓新興市場，鼓勵企業加大對東盟、中東及拉美市
場等地的開拓力度。東莞市將自今年起每年發動企業參加超過２００場境外重點展會，其中新興
市場展會不少於１００場；組織約２０００家企業參加近２０場「粵貿全國」境內展會。
　
　　山東今年將打造２０個跨境電商特色產業帶，培育１００個具有較強國際競爭力的跨境電商
知名品牌，孵化１０００家跨境電商新銳企業。廣州則在第１３７屆廣交會期間將舉辦「外貿優
品和國內採購商見面會」活動，邀請２００餘家廣交會參展商及內外貿一體化企業與２００多家
境內採購商進行洽談。（ｓｌ）

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