【聚焦數據】廣東首季ＧＤＰ增４﹒１％低全國水平，消費增速加快

《經濟通通訊社２２日專訊》廣東省統計局公布，根據地區生產總值統一核算結果，一季度

，廣東實現地區生產總值３３５２５﹒５１億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長

４﹒１％，低於全國的５﹒４％。其中，第一產業增加值９３４﹒４５億元，增長３﹒３％；第

二產業增加值１２００２﹒５３億元，增長３﹒７％；第三產業增加值２０５８８﹒５３億元，

增長４﹒３％。



＊儲能用鋰離子電池產量增逾八成＊



一季度，全省規模以上工業增加值同比增長３﹒９％，增速比１－２月份加快１﹒１個百分

點，其中３月增長５﹒５％。分門類看，採礦業增加值下降３﹒３％，製造業增長４﹒４％，電

力、熱力、燃氣及水生產和供應業同比持平。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業

增加值增長６﹒６％，汽車製造業增加值增長１２﹒５％。新動能產業中，先進製造業、高技術

製造業增加值分別增長５﹒９％、５﹒３％，比規模以上工業增速高２﹒０個、１﹒４個百分點

。高技術產品產量快速增長，新能源汽車、儲能用鋰離子電池、工業機器人、服務機器人產量分

別增長２９﹒９％、８３﹒５％、３１﹒３％、１０﹒８％。



＊廣東首季固投降幅收窄至６﹒２％＊



一季度，全省固定資產投資同比下降６﹒２％，降幅比１－２月份收窄２﹒２個百分點。「

兩重」建設項目加快推進，基礎設施投資增長３﹒９％，增速加快３﹒１個百分點。工業投資佔

比達３８﹒０％，其中汽車製造業投資增長４１﹒０％。房地產開發投資下降１５﹒２％，新建

商品房銷售面積下降９﹒４％，降幅比上年全年分別收窄３﹒０個、１２﹒４個百分點。



＊廣東首季零售總額增速加快至２﹒５％＊



一季度，全省社會消費品零售總額同比增長２﹒５％，增速比１－２月份加快１﹒５個百分

點，其中３月增長５﹒８％。按經營單位所在地分，城鎮市場消費品零售額增長２﹒７％，鄉村

市場消費品零售額增長０﹒５％。按消費類型分，商品零售增長２﹒６％，餐飲收入增長

１﹒９％。限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、家具類、通訊器材類分別增

長２９﹒１％、４０﹒０％、４２﹒２％、１７﹒７％；新能源汽車商品零售額增長８﹒６％。

限額以上單位通過公共網絡實現商品零售額增長１６﹒３％，其中３月同比增長３１﹒９％，是

２０２２年以來的最高增速。



＊３月廣東ＣＰＩ降０﹒５％，ＰＰＩ降１﹒３％＊



一季度，全省居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比下降０﹒４％。３月，ＣＰＩ同比下降

０﹒５％，降幅比上月收窄０﹒６個百分點。



一季度，工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降１﹒０％，工業生產者購進價格指數

（ＩＰＩ）下降２﹒０％。３月，ＰＰＩ、ＩＰＩ分別下降１﹒３％、２﹒２％。（ｓｌ）

