  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

22/04/2025 11:19

《Ａ股焦點》大飛機概念股分化，暫停接收波音飛機恐不利中國商飛

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據外媒引述知情人士指，中國政府已要求境內航空公司暫停訂
購新的波音飛機，並且要在接收飛機訂單前先拿到批准。而在關稅戰下，已有兩架原擬交付予中
國航企但被「退回」波音飛機飛回美國本土。
　
　　外媒報道直言，中國商飛生產飛機速度並不快，意味其無法迅速填補訂單，若中國暫停購買
波音飛機的做法持續下去，最終可能導致中國商飛在獲得全球競爭力之前慘遭不利影響。
　
　　報道還指出，中國商飛的Ｃ９１９大飛機之所以適航，是因為其採用美國ＧＥ航空航天
（ＧＥ　Ａｅｒｏｓｐａｃｅ）、漢威聯合（Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ　
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）和ＲＴＸ等美國公司的關鍵技術。美國銀行分析師艾普斯坦
（Ｒｏｎａｌｄ　Ｊ﹒　Ｅｐｓｔｅｉｎ）近日在報告中表示，「如果中國停止從美國購買飛機
零組件，Ｃ９１９項目將陷入停滯，或者死亡」。
　
　　Ａ股大飛機概念板塊漲跌互現，潤貝航科（深：００１３１６）、天保基建
（深：０００９６５）漲停，中研股份（滬：６８８７１６）揚６％，航發科技
（滬：６００３９１）升４﹒５％，航天晨光（滬：６００５０１）彈３％；威海廣泰
（深：００２１１１）瀉６﹒７％，航亞科技（滬：６８８５１０）挫４％，立航科技
（滬：６０３２６１）、國機精工（深：００２０４６）、亞太科技（深：００２５４０）、萬
澤股份（深：０００５３４）、四川長虹（滬：６００８３９）、航宇科技
（滬：６８８２３９）等齊跌。（ｓｌ）

【你點睇？】復活節現外遊潮，黃家和倡更好利用西九長期設立市集等吸引年輕人，你是否認同？ ► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰22/04/2025 11:23  《Ａ股焦點》跨境支付概念強勢，上海擴ＣＩＰＳ功能和網絡覆蓋

下一篇新聞︰22/04/2025 11:10  【聚焦數據】廣東首季ＧＤＰ增４﹒１％低全國水平，消費增速加快

其他AH股新聞
More

22/04/2025 11:36  《打擊貪腐》中紀委駐中組部紀檢監察組原組長李剛涉受賄被逮捕

22/04/2025 11:10  《Ａ股焦點》現貨金續新高，金飾克價超千元，四川黃金漲近７％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

中概回流 | 美國擬施辣招嚇「退」中概股 精選Q&A一文睇...

22/04/2025 10:25

關稅戰

美元失信譽，黃金成天堂

20/04/2025 14:03

貨幣攻略

悄然而起的日本聯合作戰指揮體系

17/04/2025 08:50

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處