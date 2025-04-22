《Ａ股焦點》大飛機概念股分化，暫停接收波音飛機恐不利中國商飛

《經濟通通訊社２２日專訊》據外媒引述知情人士指，中國政府已要求境內航空公司暫停訂

購新的波音飛機，並且要在接收飛機訂單前先拿到批准。而在關稅戰下，已有兩架原擬交付予中

國航企但被「退回」波音飛機飛回美國本土。



外媒報道直言，中國商飛生產飛機速度並不快，意味其無法迅速填補訂單，若中國暫停購買

波音飛機的做法持續下去，最終可能導致中國商飛在獲得全球競爭力之前慘遭不利影響。



報道還指出，中國商飛的Ｃ９１９大飛機之所以適航，是因為其採用美國ＧＥ航空航天

（ＧＥ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ）、漢威聯合（Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）和ＲＴＸ等美國公司的關鍵技術。美國銀行分析師艾普斯坦

（Ｒｏｎａｌｄ Ｊ﹒ Ｅｐｓｔｅｉｎ）近日在報告中表示，「如果中國停止從美國購買飛機

零組件，Ｃ９１９項目將陷入停滯，或者死亡」。



Ａ股大飛機概念板塊漲跌互現，潤貝航科（深：００１３１６）、天保基建

（深：０００９６５）漲停，中研股份（滬：６８８７１６）揚６％，航發科技

（滬：６００３９１）升４﹒５％，航天晨光（滬：６００５０１）彈３％；威海廣泰

（深：００２１１１）瀉６﹒７％，航亞科技（滬：６８８５１０）挫４％，立航科技

（滬：６０３２６１）、國機精工（深：００２０４６）、亞太科技（深：００２５４０）、萬

澤股份（深：０００５３４）、四川長虹（滬：６００８３９）、航宇科技

（滬：６８８２３９）等齊跌。（ｓｌ）

