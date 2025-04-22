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AH股新聞

22/04/2025 11:50

《經濟時評》花旗：政治局會議料無激進刺激政策，關注救出口措施

　　《經濟通通訊社２２日專訊》在美國對華超高額關稅落槌、中國二季度經濟將遭受衝擊之際
，對於４月底將召開的中央政治局會議，投行花旗認為，基於長遠布局，政治局會議將繼續堅持
「高質量發展」政策框架，不會採取大水漫灌式激進策略。
　
　　至於具體舉措，花旗在日前發布的會議前瞻報告中稱，預計將重申「穩股市樓市」承諾；提
出１﹒５萬億元人民幣左右的額外財政刺激，重點放在出口商救助等方面；更有針對性的貨幣寬
鬆，尤其是針對出口商的流動性支持等。
　
　　花旗集團首席中國經濟學家余向榮稱，考慮到外部壓力可能長期存在並且範圍廣泛，中國決
策層將盡可能留足「儲備彈藥」。
　
　　報告並指出，在貿易緊張加劇背景下，出口勢必出現的下滑將導致企業庫存壓力加大，亟需
採取措施削減過剩產能，尤其是在非戰略性領域。會議對遏制「內捲」及相關行動計劃可能的表
述值得關注。
　
＊料人民幣不會有一次性大幅貶值＊
　
　　人民幣匯率方面，花旗認為會是「機會性貶值」，不會有一次性大幅貶值，理由是大幅貶值
會打擊市場信心，並造成競爭性貶值壓力，而且中國有意通過匯率穩定向全球市場注入確定性。
（ｓｌ）　

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