《中國要聞》民政部：「一脈養老」「惠民工程」等Ａｐｐ涉詐騙

《經濟通通訊社２２日專訊》中國民政部發布題為《關於有關養老Ａｐｐ涉嫌詐騙的提醒》

的公告稱，民政部從未設立或批准設立「一脈養老」、「惠民工程」項目，未推出任何類似產品

或軟件。



民政部呼籲廣大公眾提高警惕，不要輕信來源不明的信息和不實宣傳，避免上當受騙。已經

參與或可能遭受損失的用戶，建議盡快向屬地公安部門報案，避免造成進一步損失。如遇可疑情

況，及時向相關部門諮詢核實或報警處理。（ｓｌ）

