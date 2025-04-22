【聚焦人幣】３月上海市銀行跨境人民幣業務結算量２９１４３億

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行上海總部發布３月份上海市銀行跨境人民幣業務結算
量，顯示截至３月末，上海市轄內共有１００家銀行報送跨境人民幣結算業務信息，３月結算量
２９１４３億元人民幣，１－３月累計結算量８３３３３億元人民幣。（ｊｑ）
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22/04/2025 18:00
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２９１４３億元人民幣，１－３月累計結算量８３３３３億元人民幣。（ｊｑ）
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