美團獲全國首張低空物流全境覆蓋運營合格證，可在全國商業運營

《經濟通通訊社２２日專訊》美團自研第四代無人機近日通過民航局審查，獲得了全國首張
低空物流全境覆蓋運營合格證。取證後，美團無人機可在全國範圍內開啟常態化商業運營，成為
國內首個被民航局批准可在中國全境開展物流運輸的低空運營人。（ｓｌ）
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22/04/2025 15:57
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