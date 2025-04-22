美團獲全國首張低空物流全境覆蓋運營合格證，可在全國商業運營

《經濟通通訊社２２日專訊》美團自研第四代無人機近日通過民航局審查，獲得了全國首張

低空物流全境覆蓋運營合格證。取證後，美團無人機可在全國範圍內開啟常態化商業運營，成為

國內首個被民航局批准可在中國全境開展物流運輸的低空運營人。（ｓｌ）

