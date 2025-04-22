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AH股新聞

22/04/2025 15:58

《中國要聞》中方對教宗方濟各去世表示哀悼，願中梵關係持續改善

　　《經濟通通訊社２２日專訊》天主教教宗方濟各２１日離世，享年８８歲。中國外交部發言
人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，中方對方濟各去世表示哀悼。近年中國和梵蒂岡保持建設性
接觸，開展了有益的交往。中方願同梵方共同努力，推動中梵關系持續改善。
　
　　對於中國政府會否派代表參加方濟各的葬禮，郭嘉昆回應稱，「目前我沒有可以提供的消息
」。（ｓｌ）

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