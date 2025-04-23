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AH股新聞

23/04/2025 16:25

《打擊貪腐》搞低級紅高級黑，重慶市政法委書記陸克華被「雙開」

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》通報落馬５個月後，曾任重慶市委常委、
政法委書記等職的陸克華已被「雙開」，收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關
依法審查起訴，所涉財物一並移送。
　
＊搞權色、錢色交易，長期癡迷賭博，貪欲膨脹＊
　
　　通報稱，經查，陸克華喪失理想信念，背棄初心使命，搞「低級紅」「高級黑」，結交政治
騙子；違反中央八項規定精神，推動違規舉債融資興建樓堂館所，接受可能影響公正執行公務的
宴請；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔
任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金，借用車輛並接受司機人
員服務，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，搞權色、錢色交易；違規干預插手執法活動；
長期癡迷賭博；貪欲膨脹，把公權力當作謀取私利的工具，與商人老板沆瀣一氣，搞權錢交易，
利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營、項目審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。
　
　　公開履歷顯示，陸克華曾長期在原建設部、住建部任職，曾任原建設部住宅與房地產業司副
司長、住宅產業化促進中心主任，住建部城市建設司司長等職。２０１８年１月，陸克華任重慶
市政府副市長、黨組成員；２０２２年５月起任重慶市委常委，市政府副市長、黨組成員；
２０２３年２月起任重慶市委常委、政法委書記。

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