【聚焦人幣】外匯局：堅決對市場順周期行為糾偏，防匯率超調風險

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌

表示，外匯管理部門將持續強化外匯形勢監測，保持匯率彈性，有效發揮匯率調節宏觀經濟和國

際收支自動穩定器功能，同時不斷豐富跨境資金流動宏觀審慎管理工具箱，堅決對市場順周期行

為進行糾偏，防止匯率超調風險，防範跨境資金異常流動風險，維護國家經濟金融安全。



展望未來，盡管外部環境不穩定、不確定因素增多，但中國加快實施更加積極有為的宏觀政

策，靠前發力推動各項政策落地見效，經濟優勢多、韌性強、潛能大，將繼續支撐外匯市場穩健

運行。



＊４月人民幣匯率先貶後升，與美加關稅前大體相當＊



李斌表示，今年以來，外匯市場運行總體平穩，主要呈現三個特點：第一，人民幣匯率雙向

浮動，保持相對穩定。截至４月２１日，境內人民幣對美元即期匯率（ＣＮＹ）為７﹒２８８，

較２０２４年末升值０﹒１％。４月以來，美方單邊主義、保護主義行徑引發國際金融市場劇烈

波動，人民幣對美元匯率先貶後升，與４月３日美宣布對貿易夥伴加徵所謂「對等關稅」前的水

平大體相當。人民幣匯率雙向浮動屬於市場正常變化，也反映了經濟基本面對匯率的支撐作用。



＊首季企業、個人等跨境資金淨流入５１７億美元，處較高水平＊



第二，外匯市場交易理性有序，跨境資金呈現淨流入。銀行結售匯差額逐步趨向均衡，３月

小幅逆差２０億美元。企業等主體購匯需求回落，３月衡量購匯意願的購匯率（銀行代客購匯與

涉外外匯支出之比）為６４﹒４％，較１月高位回落近１１個百分點。市場結匯意願總體平穩，

３月結匯率與１月基本持平。一季度，企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入５１７億美元，

處於同期較高水平。４月以來，外匯市場交易保持平穩，跨境資金延續淨流入，銀行結售匯呈現

小幅順差。



＊外資配置人民幣債券增多＊



第三，主要渠道跨境資金流動平穩有序。一是貨物貿易資金淨流入較快增加。一季度，中國

外貿克服外部壓力呈現較強韌性，貨物貿易項下跨境資金淨流入２０６３億美元，同比增長

１﹒２倍。二是外資配置人民幣債券增多。２月至３月外資淨增持境內債券２６９億美元，同比

增長８４％，４月１日至１８日淨買入３３２億美元，保持較高規模。三是服務貿易、外資企業

利潤匯出總體平穩。一季度，服務貿易跨境資金淨流出同比增長２５％，其中旅行項下資金淨流

出增長１２％。外資企業利潤匯出處於季節性低位，同比下降７％。

