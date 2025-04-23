《駐京專電》王毅同英外交大臣通電話：聚焦互利合作維護國際秩序

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中國外交部長王毅２２日同英國外交大臣

拉米通電話。王毅表示，中方願同英方一道，按照兩國領導人戰略指引，排除各種干擾和雜音，

把握好雙邊關係穩步前行的方向，聚焦互利合作，累積更多積極議程。在當前單邊霸凌橫行的背

景下，中英有責任維護二戰後形成的國際秩序，有責任維護以聯合國為核心的國際體系，有責任

維護多邊貿易體制。



王毅表示，今年以來，中英經濟財金對話、戰略對話、能源對話成功舉行。下一步，人工智

能、科技、氣變、教育、經貿等領域的對話也在籌備之中。中英關係改善緩和的勢頭來之不易，

需要倍加珍惜。



＊王毅：美關稅無差別攻擊，中國阻止是維護國際規則＊



王毅說，美國以關稅為武器對各國進行無差別攻擊，公然違反世貿組織規則，損害各國正當

權益。這種將國與國交往倒退回叢林法則的作法是開歷史倒車，不得人心，不可持續，正在遭到

越來越多國家的抵制和反對。作為負責任國家，中國站出來予以阻止，不僅是為了維護自身正當

權益，更是為了維護國際規則，維護多邊貿易體制。中方將繼續堅持高水平對外開放，堅持同各

國開展互利共贏合作，堅持與世界共享發展機遇。



＊英方願進一步加強兩國高層及各級別交往＊



拉米表示，英方對當前雙邊關係良好發展勢頭表示贊賞，願進一步加強兩國高層及各級別交

往，就共同關心的雙多邊議題開展定期對話，共同應對面臨的挑戰。英國始終是開放型國家，堅

定支持自由貿易，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。作為聯合國安理會常任理事國，英中

兩國對世界經濟和國際貿易的可持續發展負有重要責任，願就此同中方保持溝通。

