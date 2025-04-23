【新股上市】群核科技擬赴港上市，中證監要求補充股權架構等材料

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中證監國際司近日對９家擬境外發行上市

企業出具補充材料要求，其中，要求杭州群核信息技術有限公司的控股公司（群核科技）說明股

權架構搭建、收購境內運營實體等內容。該公司於今年２月向港交所遞交上市申請，衝刺「全球

空間智能第一股」，據報擬集資最多２億美元（約１５﹒６億港元）。



群核科技是「杭州六小龍」之一，具備全球最大的可交互三維資料能力，旗下擁有空間設計

軟件「酷家樂」、海外版產品「Ｃｏｏｈｏｍ」、面向室內環境ＡＩ開發的「群核空間智能平台

」（ＳｐａｔｉａｌＶｅｒｓｅ）、具備增強建築信息建模（ＢＩＭ）功能的「酷空間」以及創

意內容雲設計平台「美間」等。



＊說明公司股權架構搭建及返程併購過程中情況＊



根據中證監國際司要求，群核科技需要說明以下問題：一是公司及境內股東在公司股權架構

搭建及返程併購過程中履行外匯登記、境外投資、外商投資等程序的情況，並說明是否符合當時

有效的外匯管理、境外投資、外商投資、稅務管理等監管規定的結論性意見。



二是公司２０２２年收購境內運營實體杭州群核股權的定價依據、支付手段、支付期限及其

合規性、收購定價的公允性，上述股權轉讓環節相關轉讓方納稅申報、繳稅情況是否符合《關於

外國投資者併購境內企業的規定》；並說明公司及主要境內運營實體設立及歷次股權變動合規性

的結論性意見。



三是公司及境內運營實體是否涉及開發、運營網站、小程序、ＡＰＰ、公眾號等產品，是否

涉及向第三方提供信息內容，提供信息內容的類型以及信息內容安全保護措施；同時說明收集及

儲存的用戶信息規模、數據收集使用情況，上市前後個人信息保護和數據安全的安排或措施。



四是公司境內運營實體所從事增值電信業務對應外商投資負面清單限制或禁止投資領域業務

的名稱。



＊群核科技自成立以來一直虧損＊



群核科技招股書顯示，此次公司全球發售所得款項淨額將用於實施國際擴張策略，重點為美

國、韓國、日本及東南亞；提升產品並將其應用擴展至新的垂直領域及業務場景；擴大銷售團隊

及提升品牌知名度；投資核心技術及基礎設施等用途等。



群核科技近年來營收穩步增長，從２０２２年的６﹒０１億元（人民幣．下同）增長至

２０２３年的６﹒６４億元，增幅１０﹒５％。２０２４年前９個月，公司實現營收５﹒５３億

元，同比增長１３﹒８％。



從淨利潤情況看，群核科技表示，公司自成立以來一直虧損。２０２２年、２０２３年及

２０２４年前９個月，公司分別產生淨虧損７﹒０４億元、６﹒４６億元及４﹒２２億元，虧損

原因主要系公司為繼續推動經營發展而大量投資於產品開發、技術支持及產品營銷。

