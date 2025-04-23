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AH股新聞

23/04/2025 13:36

【ＡＩ】百度上線新產品心響Ａｐｐ，支持任務拆解與智能決策

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》百度上線全新產品心響Ａｐｐ，支持任務
拆解與智能決策。據介紹，心響是一款以「ＡＩ任務完成引擎」為核心的手機端超級智能體產品
，通過自然語言交互幫助用戶實現複雜任務拆解、動態執行與可視化結果交付。依托大模型與密
智能體協同能力，在知識解析、旅游規劃、學習辦公等核心生活場景中，致力於成為用戶的「超
級大腦」＋「超強輔助」。心響將在百度Ｃｒｅａｔｅ大會上正式推出，目前已上線各大安卓應
用市場。
　
　　百度智能體業務首席架構師心響Ａｐｐ負責人黃際洲在媒體溝通會上表示，心響跟現在市面
上的產品不一樣的地方有三點。第一，產品範式的革新。過去你問ＡＩ助手給你回答，現在變成
你說，它直接完成任務。就像點菜一樣，以前是點菜式服務，你點什麼，它才會給你什麼。現在
是米其林套餐，你只需要提出一個需求，心響就能端上來一個完整的解決方案，幫你一鍵輕松搞
定各種復雜的任務。
　
　　第二，交付的進化。過去的ＡＩ助手給到的是零件，需要自己組裝，現在心響可以直接交付
最終的成品。對比一下，以前拿到手裏的是一堆零散的素材，需要自己去縫縫補補，耗盡心力才
能拼接出一個半成品。現在心響給到的是立即使用、使用出色的完整成品。這個成品不僅可以直
接用，而且很好用。
　
　　第三，效率的躍遷。過去在複雜、繁瑣的任務流程中反復拉扯，現在心響可以一鍵搞定，不
需要複雜的操作，只需要用一句話說清你的需求，所有步驟可以全自動完成，真正做到省時、省
力、省心。

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