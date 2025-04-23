【ＡＩ】百度上線新產品心響Ａｐｐ，支持任務拆解與智能決策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》百度上線全新產品心響Ａｐｐ，支持任務

拆解與智能決策。據介紹，心響是一款以「ＡＩ任務完成引擎」為核心的手機端超級智能體產品

，通過自然語言交互幫助用戶實現複雜任務拆解、動態執行與可視化結果交付。依托大模型與密

智能體協同能力，在知識解析、旅游規劃、學習辦公等核心生活場景中，致力於成為用戶的「超

級大腦」＋「超強輔助」。心響將在百度Ｃｒｅａｔｅ大會上正式推出，目前已上線各大安卓應

用市場。



百度智能體業務首席架構師心響Ａｐｐ負責人黃際洲在媒體溝通會上表示，心響跟現在市面

上的產品不一樣的地方有三點。第一，產品範式的革新。過去你問ＡＩ助手給你回答，現在變成

你說，它直接完成任務。就像點菜一樣，以前是點菜式服務，你點什麼，它才會給你什麼。現在

是米其林套餐，你只需要提出一個需求，心響就能端上來一個完整的解決方案，幫你一鍵輕松搞

定各種復雜的任務。



第二，交付的進化。過去的ＡＩ助手給到的是零件，需要自己組裝，現在心響可以直接交付

最終的成品。對比一下，以前拿到手裏的是一堆零散的素材，需要自己去縫縫補補，耗盡心力才

能拼接出一個半成品。現在心響給到的是立即使用、使用出色的完整成品。這個成品不僅可以直

接用，而且很好用。



第三，效率的躍遷。過去在複雜、繁瑣的任務流程中反復拉扯，現在心響可以一鍵搞定，不

需要複雜的操作，只需要用一句話說清你的需求，所有步驟可以全自動完成，真正做到省時、省

力、省心。

