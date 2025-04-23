《駐京專電》中國與阿塞拜疆建戰略夥伴關係，核心利益相互支持

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國家主席習近平今日在北京人民大會堂同

來華進行國事訪問的阿塞拜疆總統阿利耶夫舉行會談。兩國元首宣布，建立中阿全面戰略夥伴關

係。



習近平強調，在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，是中阿兩國的優良傳統，也是作為

戰略夥伴的應有之義。中方支持阿方維護國家主權、獨立和領土完整，繼續走符合本國國情的發

展道路。願同阿方深入開展執法安全合作，堅決打擊「三股勢力」。中阿共建「一帶一路」碩果

累累，要優化頂層設計，加強發展戰略對接，完善合作機制，深挖合作潛力，推動共建「一帶一

路」走深走實，實現高質量發展。要鼓勵和支持教育、文化、旅游、青年、地方等合作，促進民

心相通，築牢兩國友好的民意基礎。



阿利耶夫表示，阿方堅定恪守一個中國原則，堅持台灣是中國領土不可分割的一部分，支持

中國政府為實現國家統一所做的一切努力。阿方願同中方深入推進全面戰略夥伴關係建設，拓展

「一帶一路」建設、數字經濟、綠色能源、科技等各領域合作。



會談後，兩國元首共同簽署《中華人民共和國和阿塞拜疆共和國關於建立全面戰略夥伴關係

的聯合聲明》，見證簽署共建「一帶一路」、司法、綠色發展、數字經濟、知識產權、航天等領

域２０項合作文件。

