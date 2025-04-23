《打擊貪腐》涉嫌違法放貸犯罪，建行原副行長章更生被開除黨籍

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中央紀委國家監委對中國建設銀行股份有

限公司原黨委委員、副行長章更生嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。章更生嚴重違反黨的

政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、違法發放貸款犯罪

，經中央批准，決定給予章更生開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得

；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



＊利用職務便利為他人在銀行授信、貸款審批等方面謀利＊



經查，章更生喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查，搞迷信活動；罔顧中央八項規

定精神，違規收受禮品、禮金、消費卡，接受旅游活動安排和宴請，公款吃喝；無視組織原則，

不按規定報告個人有關事項，在職工錄用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，違規擁有非上

市公司股份，利用職權為親友經營活動謀取利益；靠貸吃貸，將黨和人民賦予的公權力異化為謀

取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在銀行授信、貸款審批等方面謀利，並非法

收受巨額財物；違反國家規定發放貸款，造成特別重大損失。



履歷顯示，章更生出生於１９６０年５月，安徽東至（池州市轄縣）人。１９８４年，章更

生本科畢業於遼寧財經學院（現東北財經大學）基建財務與信用專業；２０００年，獲北京大學

高級管理人員工商管理碩士學位。



１９９６年起，章更生在建行任職，歷任建行營業部、集團客戶部總經理，客戶部總經理兼

北京市分行副行長等職。２０１０年１２月，章更生擔任建行高級管理層成員；２０１３年４月

起，章更生出任建行副行長。擔任副行長期間，２０１３年５月至２０１８年７月，章更生兼任

建信人壽董事長，至２０２０年１２月卸任建設銀行執行董事、副行長。

