《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２３日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首

十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １３９８﹒３６

紫金礦業 （６０１８９９） １１０３﹒３７

赤峰黃金 （６００９８８） ９３６﹒８４

招商銀行 （６０００３６） ８９２﹒６５

寒武紀 （６８８２５６） ８３９﹒８６

長江電力 （６００９００） ８１７﹒６１

恒瑞醫藥 （６００２７６） ８０４﹒２１

山東黃金 （６００５４７） ６６２﹒２２

藥明康德 （６０３２５９） ６５８﹒９２

三一重工 （６０００３１） ５２５﹒２９

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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比亞迪 （００２５９４）２４５３﹒０３

寧德時代 （３００７５０）１５３４﹒５３

立訊精密 （００２４７５）１４９４﹒７８

新易盛 （３００５０２） ８２２﹒５８

北方華創 （００２３７１） ６５２﹒９６

東方財富 （３０００５９） ６４４﹒６２

美的集團 （０００３３３） ５７５﹒３２

中際旭創 （３００３０８） ５７１﹒４０

三花智控 （００２０５０） ５１４﹒３５

湖南黃金 （００２１５５） ４９４﹒１９

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（以上數字取小數點後兩個位）

