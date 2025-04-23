【關稅戰】富蘭克林鄧普頓料關稅戰最終影響將遠低於市場恐懼水平

《經濟通通訊社２３日專訊》富蘭克林股票團隊基金經理Ｇｒａｎｔ Ｂｏｗｅｒｓ表示，

可用「不確定性」來概括美國總統特朗普執政首１００天，隨著市場對美國經濟增長及通脹壓力

等不同憂慮，導致市場波動加劇，幾乎所有板塊也經歷拋售潮，反映出市場正在對新的政治經濟

格局進行全面重新定價，對目前的展望保持審慎態度，但逐漸轉向更具建設性與機會導向的立場

，特朗普政府正在積極重塑全球經濟格局，過程中必然伴隨著影響，但相信關稅戰的最終影響將

遠低於市場恐懼水平。



Ｇｒａｎｔ Ｂｏｗｅｒｓ續指，「特朗普２﹒０」政策長期結構性利好，政府支出削減將

降低聯邦赤字，放鬆監管與稅制改革將提升多個產業的效率與併購活動，若再加上加產業回流與

國內基建投資等，這些因素都將為美國經濟增長提供長期支撐，儘管面臨短期政治與貿易不確定

性，美國整體經濟仍保持韌性，美國股市的長期展望仍具潛在的正面因素，受惠於放鬆監管、國

內私人投資增加，以及人工智能帶動的生產力提升。



＊中國有更多空間通過貨幣及財政政策抵銷貿易放緩影響＊



富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊基金經理廖亦平表示，中美關稅戰升級情況符合該行預期

，而在短期內，預期中國可能是最後一個與美國達成貿易協議的國家之一，貿易戰顯然將對中國

經濟造成重大阻力，中國經濟在過去幾年仍處於復甦階段，目前在房地產和消費領域觀察到的復

甦跡象可能會因此面臨壓力，而出口下降帶來的阻力可能使中國更難擺脫通縮，但中國擁有自己

龐大的國內市場，政府正專注於刺激消費，該行對此持正面態度，並料消費等行業將會有所受惠

。中國政府仍有更多空間通過貨幣和財政政策來抵銷貿易放緩的影響。



＊對中國股市持謹慎態度，較看好印度＊



廖亦平提及，在股票市場方面，對中國持謹慎態度，亦對韓國及台灣持謹慎態度，但較看好

印度，認為關稅對經濟的影響較為有限。



對於美國貿易戰會否引致全球經濟衰退，廖亦平指出，上述舉措有可能會引起全球經濟衰退

，即使當中最壞情況可能不會發生，但現有關稅仍將拖累全球經濟增長，而由於全球貿易體系的

複雜度很高，難以量化當中的二級影響。（ｂｎ）

