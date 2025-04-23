中國能源建設（３９９６）：首季合計新簽合同額按年增５﹒７５％

《經濟通通訊社２３日專訊》中國能源建設（０３９９６）（滬：６０１８６８）公布，
２０２５年第一季度，合計新簽合同額為３８８８﹒９６億元人民幣，按年增５﹒７５％。
（ｂｎ）
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23/04/2025 18:23
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２０２５年第一季度，合計新簽合同額為３８８８﹒９６億元人民幣，按年增５﹒７５％。
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