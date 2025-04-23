《神州頭條》財經報章頭版摘要：首季非銀跨境淨流入５１７億美元

《經濟通通訊社２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



外匯局：境內證券市場對外資吸引力有望繼續增強

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國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌就２０２５年一季度外匯收支形勢答記者問時表示，我

國穩步擴大金融市場開放，拓寬跨境投融資渠道，人民幣多元化資產配置功能凸顯，境內證券市

場對外資吸引力有望繼續增強。國家外匯局持續深化外匯領域改革開放，將繼續出台支持跨境貿

易發展、便利跨境投融資的政策措施，助力更好穩外貿穩外資。



三部門：延續實施，失業保險穩崗惠民政策

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人社部、財政部、稅務總局三部門近日聯合印發《關於延續實施失業保險穩崗惠民政策措施的通

知》，支持企業穩定崗位，助力提升職業技能，兜牢失業保障底線。《通知》明確，助力企業穩

定崗位。對不裁員少裁員的參保企業繼續實施穩崗返還政策至２０２５年底，中小微企業按不超

過企業及其職工上年度實際繳納失業保險費的６０％返還、大型企業返還比例不超過３０％；社

會團體、基金會、社會服務機構、律師事務所、會計師事務所、以單位形式參保的個體工商戶參

照實施。



新項目不斷落地，外企用真金白銀對中國投下信任票

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在北京經濟技術開發區建安街１７號，國際氣動和自動化元件研發製造企業ＳＭＣ研發創新中心

項目正處於地基施工階段。「這一項目是ＳＭＣ在海外最大的研發創新中心，是其全球戰略布局

的重要組成部分，也是為滿足中國新興產業市場發展需求而設立的研發投資項目。」ＳＭＣ（中

國）有限公司相關負責人告訴中國證券報記者，該項目總建築面積近３萬平方米，總投資約５億

元，計劃於２０２６年年底前竣工驗收並投入使用。





《上海證券報》



發力二季度，多地瞄準內需增量市場

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在一季度實現「開門紅」後，多地抓緊部署二季度經濟工作重點，明確進一步聚焦提振內需，加

快釋放政策效能。專家表示，接下來擴內需政策會顯著加力，新一批增量政策有望出台，比如提

高耐用消費品以舊換新額度、加大財政金融對實體經濟的支持力度及進一步推動房地產市場止跌

回穩，預計二季度內需對經濟增長的貢獻率將進一步提高。



１﹒３萬億元超長期特別國債明起發行

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１﹒３萬億元的超長期特別國債中，８０００億元用於更大力度支持「兩重」項目；５０００億

元用於加力擴圍實施「兩新」政策。其中，３０００億元用於支持消費品以舊換新，比上年增加

１５００億元；２０００億元用於支持設備更新，比上年增加５００億元。２０２５年超長期特

別國債發行將於４月２４日正式開閘。專家預計，超長期特別國債將發揮穩增長、促投資、擴內

需的重要作用，今年發行高峰或在５月和８月。



公募擁抱科技擁抱創新，騰訊首次成頭號重倉股

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最新披露的公募基金２０２５年一季報顯示，在今年一季度的震蕩行情中，基金強力擁抱科技擁

抱創新，騰訊首次成為基金頭號重倉股，寧德時代退居次席，貴州茅台則是第三大重倉股。在基

金前五十大重倉股中，僅在Ａ股公司中，信息技術行業的公司多達１２家，包括半導體領域的北

方華創、海光信息、中芯國際、兆易創新、寒武紀、聖邦股份等，以及蘋果產業鏈龍頭股立訊精

密、ＰＣＢ龍頭公司勝宏科技等。





《證券時報》



一季度非銀行部門跨境資金淨流入５１７億美元

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外匯局２２日公布的３月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據顯示，一季度外匯市場交易理性

有序，跨境資金呈現淨流入；企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入５１７億美元，處於同期

較高水平。４月以來，跨境資金延續淨流入，人民幣匯率雙向浮動。國家外匯局副局長、新聞發

言人李斌表示，今年以來，我國穩步擴大金融市場開放，拓寬跨境投融資渠道，人民幣多元化資

產配置功能凸顯，境內證券市場對外資吸引力有望繼續增強。



金價再創歷史新高，期權市場「末日輪」行情引關注

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４月２２日，國際金價再創歷史新高，ＣＯＭＥＸ黃金一度突破每盎司３５００美元的重要整數

關口。國內市場方面，黃金價格持續大漲，更引發了期權市場「末日輪」效應。業內人士表示，

市場面對如此多的不確定性極難形成穩定預期，短期內黃金市場可能有較大波動，投資者應提高

風險防范意識。



公募基金一季報收官：主動權益類基金盈利近五年同期最優

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公募基金一季報已全部披露完畢。在一季度Ａ股震蕩行情大背景下，公募基金展現出強韌性。主

動權益類（靈活配置型、偏股混合型、平衡混合型、普通股票型）基金合計實現盈利

１２４６﹒７１億元，為近五年同期盈利最優，較去年同期大幅增長２３７６﹒４億元。一季度

末，主動權益類基金規模合計３﹒４７萬億元，較２０２４年末增長約６１５億元。港股市場一

季度則在消費紅利釋放和科技產業升級驅動下迎來結構性行情，公募基金看好港股價值窪地，有

的放矢進行增配。（ｅｗ）

