《神州經脈》特朗普關稅鬆口，上海車展開幕，小程序可訂日餐廳

《神州經脈》美國總統特朗普表示對與中國達成貿易協議表示樂觀，指協議達成後美對華關

稅將大幅下降，但不會降至零。承接美股大升，亞太股市亦獲提振，惟滬綜指高開回落，今日

（２３日）小跌０﹒１％，收報３２９６﹒３６點，終止兩連升；深成指及創業板指分別升

０﹒６７％及１﹒０７％。兩市全天成交約１﹒２３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大

增１３９７億元或１２﹒８％。



市場情緒改善，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２９５５，較上個交易日

４時３０分收盤價升１９０點子，全日在７﹒２９１８至７﹒３０８９之間波動。今日人民幣兌

一美元中間價報７﹒２１１６，較上個交易日跌４２點子，兩連跌，創４月１６日以來一周新低

，和市場預測偏離擴至１３５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 白宮２２日表示，中美貿易協議談判取得了進展。美國總統特朗普稱，美國與中國相處得

不錯，同中方談判時不會採取強硬態度；又指對華１４５％關稅確實很高，協議達成後美對華關

稅將大幅下降，但不會降至零，「中方必須同美達成協議，否則無法同美做生意。若不同美達成

協議，就按美方說的辦，美才是定規矩的一方」。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上

回應稱，如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的

基礎上同中方對話。



２﹒ 國家主席習近平今日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的阿塞拜疆總統阿利耶夫舉行

會談時表示，關稅戰、貿易戰損害各國正當權益，破壞多邊貿易體制，衝擊世界經濟秩序。中方

願同阿方一道，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護自身正

當權益，捍衛國際公平正義。此外，中阿兩國元首宣布，建立中阿全面戰略夥伴關係，共同簽署

相關聯合聲明，並見證簽署共建「一帶一路」等２０項合作文件。中國外長王毅則與阿塞拜疆外

長巴伊拉莫夫簽署互免持普通護照公民簽證協定，該協定將在兩國政府履行必要程序後正式生效

。



３﹒ 中國外交部宣布，外交部長王毅將於４月２５日至３０日（周五至下周三）出席在哈薩克

舉行的中國－中亞外長第六次會晤並舉行第二次中哈外長戰略對話、出席在巴西分別舉行的金磚

國家外長會晤和第十五次金磚國家安全事務高級代表會議。外交部介紹，中國－中亞外長第六次

會晤最重要的任務，是為第二屆中國－中亞峰會做全面政治準備；又指在國際形勢變亂交織、美

國濫施關稅衝擊全球經濟秩序的大背景下，中方願通過本次外長會，同中亞五國深化政治互信，

鞏固相互支持，共同踐行真正的多邊主義。



４﹒ 上海車展今日開幕，展期至５月２日（下周五）。小鵬汽車於車展推出新車型、ＡＩ機器

人ＩＲＯＮ及陸地航母，其中５Ｃ旗艦版小鵬Ｐ７＋正式上市，建議零售價２０﹒８８萬元。極

氪旗下全新車型極氪９Ｘ在車展正式亮相，首發搭載浩瀚超級電混，是全球首款採用全棧

９００Ｖ高壓架構的超級電混。寶馬董事長齊普策在車展上透露，首款中國專屬新世代車型為

ＢＭＷ ｉＸ３Ｌ，目前已在潘陽下線並開啟全面測試，計劃明年推出。廣汽埃安則與滴滴自動

駕駛推出全球首款具備全球適應能力的前裝量產Ｌ４高度自動駕駛車，料年底量產交付，明年規

模化運營，２０２７年推出面向個人用戶的Ｌ４車型。



５﹒ 據韓媒報道，中國警告韓國公司不要向美國軍事和國防公司出口含有中國稀土礦物的產品

。中國政府向電梯、電力設備、電池、顯示器、電動汽車、航空航天和醫療設備等行業的公司發

出信函說，如果他們違反限制，可能會面臨制裁。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記

者會回應稱，「我不了解你提到的具體情況，建議你向中方的主管部門進行詢問」。



６﹒ 騰訊旗下騰訊雲與日本Ｋａｋａｋｕ﹒ｃｏｍ旗下餐廳搜尋和預訂服務平台

Ｔａｂｅｌｏｇ宣布，針對中國訪日旅客推出的Ｔａｂｅｌｏｇ微信小程序正式上線，讓中國旅

客透過微信搜尋並預約日本當地餐廳。Ｔａｂｅｌｏｇ微信小程序以微信支付作為付款方式，提

供「座位預訂」和「套餐預訂」兩種預訂模式。其中，座位預訂為按金制，在處理座位預訂時，

系統將設置按金制度，以降低顧客缺席風險。套餐預訂屬預付制，預計於今年夏季推出。



７﹒ 中國財政部今日在香港招標發行人民幣國債，四個期限總額１２５億元，其中１５年期票

面利率２﹒１％，發行額１５億元；增發的２年期、３年期和５年期國債，最低接納價分別為

１００﹒２０元、１００﹒４１元和１００﹒８５元，均高於二級市場買賣平均價，發行額分別

為４０億元、４０億元和３０億元，認購倍數分別為２﹒５４倍、２﹒９０倍、３﹒５６倍和

３﹒９７倍。



８﹒ 人民銀行深圳市分行、國家外匯管理局深圳市分局舉行２０２５年第一季度新聞發布會，

指自「跨境理財通」２﹒０落地以來，深圳地區銀行新增個人投資者２﹒７萬名，跨境收付合計

４２０億元，較１﹒０時代增長超６倍，佔大灣區的比重近五成。另外，截至３月末，深圳轄內

銀行已為港人代理見證開戶超４０萬戶，累計交易近３２０億元，佔大灣區九成。（ｓｌ）

