《鍾之日記》特朗普又轉軚，恒指返兩萬二

《鍾之日記》４月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國總統特朗普對華態度軟化，他表示相信華盛頓和北京將達成協議，美國對中國的關稅將

由目前１４５％水平大幅下降，其也稱儘管對美聯儲未能更迅速降息感到不滿，但無意解僱主席

鮑威爾。投資市場鬆一口氣，隔夜美股三大指數收升，今日亞太股市表現向好，港股亦跟隨上漲

，恒生指數全日收報２２０７２，升５１０點或２﹒４％，是美國公布對等關稅後恒指首次回到

兩萬二位置。恒指連升三日累漲１０１５點或４﹒８％，主板成交超過２６０６億元。



＊Ａ股終止兩連升，兩市成交增一成＊



特朗普稱不會對中國國家主席習近平採取強硬態度；美國財長亦指中美關稅戰不可持續，預

料緊張局勢將會在「非常短時間內」緩和。不過，因應美國關稅措施及其牽動的不確定性，國際

貨幣基金組織（ＩＭＦ）下調今年中國經濟增長預測，由４﹒５％降至４％，今年美國經濟增長

預測由２﹒７％降至１﹒８％。ＩＭＦ首席經濟師指出，由於美國關稅的影響，中國正面臨著更

大的通縮壓力，但財政支持有助於緩解關稅對經濟增長造成的１﹒３個百分點的實質性拖累。



滬綜指高開回落，今日小跌０﹒１％，收報３２９６﹒３６點，終止兩連升；深成指及創業

板指分別升０﹒６７％及１﹒０７％。兩市全天成交約１﹒２３萬億元人民幣，較上個交易日增

加１２﹒８％。



＊首成公募基金第一重倉股，騰訊揚眉向上衝＊



最新披露的２０２５年中國公募基金一季報顯示，今年一季度，公募基金加大了對港股的布

局力度，騰訊控股（００７００）首次成為公募基金頭號重倉股，寧德時代退居次席，貴州茅台

重回前三大重倉股。截至一季度末，共有１１８６隻基金持有騰訊控股，持倉市值高達

６９３﹒８４億元。



而在公募基金前五十大重倉股中，包括８隻港股公司，除了騰訊外，還有阿里

（０９９８８）、小米集團（０１８１０）、美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、

中國海洋石油（００８８３）、泡泡瑪特（０９９９２）和中芯國際（００９８１）。



騰訊受公募追捧，加上今日亦有多個利好消息，在ＡＩ發展方面，騰訊宣布混元３Ｄ生成模

型全新升級，ｖ２﹒５新版本在建模精細度上大幅提升，３Ｄ生成邁入超高清時代；在對外業務

方面，騰訊雲與日本Ｔａｂｅｌｏｇ宣布，針對中國訪日旅客推出的Ｔａｂｅｌｏｇ微信小程序

正式上線，讓中國旅客透過微信搜尋並預約日本當地餐廳。騰訊收漲近３％，報４７４﹒２元，

曾觸４７９﹒４元的１０天新高。



＊比亞迪股份「一拆三」，股價漲３﹒９％＊



比亞迪（０１２１１）公告，擬透過派紅股、發行資本化股份，將現有３０﹒３９億股的總

股本，增至９１﹒１７億股，註冊資本由３０﹒３９億元增加至９１﹒１７億元，變相實行「一

拆三」。比亞迪表示，有關方案將交由股東大會審議，而２０２４年度每股股息３﹒９７４元人

民幣，會以原有３０﹒３９億股基礎發放，現金紅利總額維持１２０﹒８億元人民幣。



比亞迪將股份「一拆三」，每股實際價值將由現時逾３００多元，攤薄至約１００多元。因

應比亞迪未擬更改每手股數５００股，每手入場費料由公布方案前的１８﹒７９萬元，降至６萬

多元。比亞迪解釋，基於公司總股本較小並兼顧中小投資者的利益與合理訴求，推出送紅股及資

本公積金轉增方案，旨在回饋股東、優化股本結構，推動股本與業績協同成長，強化公司資本實

力與競爭力。



比亞迪續指，該方案有助於深化投資者與消費者融合，擴大投資群體，提升股票流動性，增

強參與感與認同感，實現公司與投資者的雙贏。



大摩最新報告看好比亞迪拆細後可讓更廣泛的投資者入場，帶來新的投資者興趣，從而提升

股份流通性。另一方面，比亞迪拆細也有利買賣差價收窄，對於交易員而言可進一步提升其可交

易性。



另外，外電消息指，比亞迪正在全面整改其歐洲業務，解決早期在歐洲市場上的失誤，包括

大幅擴大經銷商網絡，並提供豐厚薪酬，從歐洲汽車製造商處挖來熟悉當地市場的高管。



比亞迪股價盤中最多升６﹒２％，收報３９０﹒４元，全日漲３﹒９％；同系比亞迪電子彈

５﹒８％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

