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AH股新聞

23/04/2025 08:38

《中國要聞》拼多多、淘寶等電商平台擬全面取消「僅退款」服務

　　《經濟通通訊社２３日專訊》內媒消息，拼多多、淘寶、抖音、快手（０１０２４）、京東
（０９６１８）等多個電商平台將全面取消「僅退款」服務，消費者收到貨後的退款不退貨申請
，將由商家自主處理。
　
　　據了解，「僅退款」在２０２１年時被拼多多率先推出，後在２０２４年時被京東、淘寶、
抖音、快手等相關平台相繼引入，如今歷時四年正式迎來落幕。據悉，上述電商平台已就全面取
消「僅退款」的相關細節與管理部門進行了多輪商討和修改，一旦審核完成即對社會公開宣布。
　
　　事實上，電商平台取消「僅退款」早有預兆。今年兩會期間，國家相關管理部門釋放了強烈
的訊號，明確表示會對平台濫用僅退款規則，造成商戶貨款兩空的突出問題進行治理。淘寶天貓
早在去年７月就率先鬆綁「僅退款」規則，打響行業「反內捲」，其後京東、快手等電商平台相
繼進行規則優化。
　
＊業界：有助電商從低價競爭回歸良性競爭＊
　
　　淘寶表示，為平衡實現商家權益保護與消費者體驗提升，後續不主動介入消費者在已收到貨
後的不退貨退款售後申請，由賣家先行與消費者協商處理。淘寶天貓在調整優化「僅退款」的同
時，將於同期上線新版店鋪評價體系「真實體驗分」，根據商品質量、物流速度、服務保障三方
面建立消費者體驗反饋機制，讓真實體驗分成為消費者未來重要的購物決策依據。同時「真實體
驗分」與搜索、推薦、營銷、廣告等核心場域直接掛勾，激勵商家提升商品和服務質量。
　
　　業內人士普遍認為，取消無序的「僅退款」有助於電商行業從低價競爭回歸良性競爭，保障
商家的經營公平，釋放消費活力，促進平台健康發展。（ｒｙ）

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