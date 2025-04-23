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AH股新聞

23/04/2025 09:06

【關稅戰】李強據報致函石破茂，籲中日聯手應對關稅戰

　　《經濟通通訊社２３日專訊》日本《共同社》引述多名日本政府相關人士報道，因應美國特
朗普向全球貿易夥伴徵收關稅，中國政府已致信日本首相石破茂，呼籲攜手應對美國關稅戰。
　
　　日本政府相關人士透露，日方經由中國駐日大使吳江浩接收了中國國務院總理李強的親筆信
。該信的內容似乎是強調在美方接連出台高關稅措施的形勢下，中日有必要共同對抗保護主義。
　
＊日方指將考慮與中國關係並慎重對待＊
　
　　報道指出，日方將考慮與中國的關係並慎重對待，並直言日中之間存在諸多難題。例如中國
是否恢復日本水產品進口等。關於此次的親筆信，日本政府內也有人提出「展示對話姿態，在日
中之間的難題上能夠獲得成果就行」。
　
　　石破茂日前表示，美國明確要求將美日之間的貿易逆差降至「零」，並對日方提出多項強硬
要求，石破茂堅決表態不會「一再讓步」，被視為自關稅戰以來，日相最為強硬的公開表態。
　
　　值得注意的是，日本公明黨黨首齊藤鐵夫２２日起訪問中國三天，齊藤並遞交石破茂致中國
國家主席習近平的信函，表明東京正努力避免捲入中美貿易摩擦升級的紛爭中。（ｒｙ）

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