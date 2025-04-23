《中日關係》日本公明黨黨首見王滬寧，轉交石破茂致習近平親筆信

《經濟通通訊社２３日專訊》據日媒報道，正在訪華的日本公明黨黨首齊籐鐵夫今日（２３

日）在北京與全國政協主席王滬寧會談，並轉交了首相石破茂致中國國家主席習近平的親筆信。



此前外電指，齊籐鐵夫２１日與石破茂會面後向記者表示，首相稱因其可能還需一段時間才

能訪問中國，「所以希望在此之前我將這封親筆信代為轉交」。還有日媒引述齊籐鐵夫指，石破

茂希望他能明確向中方傳達日方的立場，並希望與盡可能多的中方高級領導人舉行會面。



當時報道提到，齊籐鐵夫擬在會談上要求中方撤銷因福島核電站核廢水排海而採取的日本水

產品進口限制，以及恢復進口日本產牛肉；應對美國特朗普政府的關稅措施也有可能成為議題。



＊王滬寧：中日應促進合作共贏，攜手應對挑戰＊



而據《新華社》今日報道，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧今日會見由齊籐鐵夫

率領的代表團。王滬寧表示，日雙方應共同落實兩國領導人重要共識，堅持重信守諾，建立正確

認知，促進合作共贏，攜手應對挑戰。兩國執政黨要積極為構建契合新時代要求的中日關係發揮

政治引領作用。中國全國政協願同日方有關機構加強交流合作。



《新華社》又指，齊籐鐵夫稱，日本公明黨長期秉持並傳承日中友好精神，願通過執政黨對

話交流，推動落實兩國領導人共識，改善兩國關係民意基礎，促進商務、旅遊、地方、青年等領

域交流，使兩國人民感受到日中關係改善發展的成果。（ｓｌ）

