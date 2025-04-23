《中國要聞》緬甸近期拘逾９２０名中國籍詐騙疑犯，全數移交中國

《經濟通通訊社２３日專訊》公安部表示，為縱深打擊電信網絡詐騙犯罪，中緬雙方不斷加

大執法合作力度，持續開展集中清剿行動。近日緬甸執法部門將前期在緬甸撣邦南部當陽、猛休

等地抓獲的９２０餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，通過中國雲南西雙版納打洛口岸全部移交中方。

這是繼臨近中國邊境的緬北地區規模化電詐園區被徹底鏟除後，中緬兩國執法部門在緬甸縱深地

帶持續深入打擊電詐犯罪取得的新戰果。



＊緬北電騙集團逃向東部當陽、猛休等地另起爐灶＊



公安部指，隨著打擊緬北涉中國的電信網絡詐騙犯罪專項工作不斷深入，中緬雙方通過執法

合作和打擊行動，已累計抓獲５﹒５萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，緬北電詐犯罪集團遭受重創

。但部分涉詐人員為逃避打擊，向緬甸東部的當陽、猛休等縱深地帶轉移藏匿，搭建窩點另起爐

灶，繼續對中國公民實施跨境電信網絡詐騙犯罪活動。



對此，中國公安機關加大研判力度，及時向緬方提供線索，協助其鎖定了一批新的電詐窩點

。３月２４日以來，緬方開展多輪集中清剿行動，陸續抓獲中國籍涉詐犯罪嫌疑人９２０餘名，

現場繳獲電腦、手機、銀行卡、詐騙話術腳本等一大批作案工具。目前，公安部已部署相關地方

公安機關全力開展案件偵辦工作。



公安部有關負責人表示，中緬聯合打擊電信網絡詐騙犯罪的決心不變、力度不減，雙方將持

續縱深推進聯合打擊行動，堅持盯著打、追著打，加大案件偵辦力度，堅決鏟除詐騙窩點，全力

緝捕犯罪嫌疑人，依法嚴懲電信網絡詐騙犯罪。（ｓｌ）

