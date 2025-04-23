日產汽車：２０２６年底前在中國再投資１００億元人民幣

《經濟通通訊社２３日專訊》日產汽車承諾在中國再投資１００億元人民幣，並表示中國競

爭激烈的汽車市場是有助於該公司開發電動汽車的沃土。



日產汽車中國區負責人馬智欣今日在上海車展的媒體採訪中表示，中國發展非常快，公司想

留下來，希望參與競爭；投資將在２０２６年底前進行。



２０２５上海車展今起至５月２日（下周五）在上海國家會展中心舉行。（ｓｌ）

