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AH股新聞

23/04/2025 11:25

【關稅戰】中國據報警告韓企勿向美國防企業出口含中國稀土產品

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中美貿易戰升溫之際，南韓傳媒引述消息人士報道，中國警告
南韓企業不要向美國軍方和國防企業出口含有中國稀土的產品。
　
　　消息指出，中國政府向電力設備、電池、顯示器、電動車、航空航天和醫療設備等行業的南
韓企業發出信函，警告如果這些公司違反限制措施，可能會面臨制裁。首爾政府認為，此舉是北
京方面加強對戰略礦產出口管制的組成部分。
　
　　中美陷入貿易僵局，面對美國大徵高額關稅，中國推出一連串反制措施，包括把７種稀土金
屬（釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧及釔）相關物列入出口管制清單。據《紐約時報》早前報道，由於
出口商現須向中國商務部申請許可證，故有關稀土的出口已暫停，許多美國公司只有很少或根本
沒有庫存，有軍事承包商更明言，擔憂其稀土供應已被中斷。
　
＊馬斯克：中國稀土出口限制影響機械人Ｏｐｔｉｍｕｓ生產＊
　
　　美國依賴中國的稀土供應，目前中國控制全球逾三分二的稀土產量和９０％以上的加工能力
，稀土為汽車、無人機及導彈等產品必不可少的物料。
　
　　特斯拉行政總裁馬斯克（Ｅｌｏｎ　Ｍｕｓｋ）表示，人形機械人Ｏｐｔｉｍｕｓ生產受到
中國稀土磁鐵出口限制的影響。該公司正與中國政府合作，以獲得使用稀土磁鐵的出口許可。
　
　　馬斯克稱，中國希望得到稀土磁鐵不用於軍事目的的保證，很明顯，它們只是用於人形機器
人，而不是用於軍事目的。他曾預計，特斯拉今年將生產數千台Ｏｐｔｉｍｕｓ。（ｊｑ）

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