《大灣區》全國首筆「技術入股貸」落地廣東肇慶

《經濟通通訊社２３日專訊》４月２３日，中國人民銀行廣東省分行聯合肇慶市市場監督管
理局及工商銀行肇慶分行，在廣東省肇慶市成功落地全國首筆「技術入股貸」６００萬元人民幣
。
據介紹，此次創新推出的「技術入股貸」融資模式，旨在鼓勵企業通過出讓股權方式獲得的
專利等知識產權，依據出讓股權價值作為知識產權價值評估的重要依據，向企業發放知識產權質
押融資的一種貸款模式。（ｊｑ）
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23/04/2025 11:51
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。
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