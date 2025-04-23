【關稅戰】中國據報要求韓企勿供美稀土產品，外交部：不了解情況

《經濟通通訊社２３日專訊》據韓媒報道，中國警告韓國公司不要向美國軍事和國防公司出

口含有中國稀土礦物的產品。中國政府向電梯、電力設備、電池、顯示器、電動汽車、航空航天

和醫療設備等行業的公司發出信函說，如果他們違反限制，可能會面臨制裁。



對此，中國外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會回應表示，「我不了解你提到的具體情

況，建議你向中方的主管部門進行詢問。」（ｊｑ）

