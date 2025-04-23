【關稅戰】中國據報要求韓企勿供美稀土產品，外交部：不了解情況

《經濟通通訊社２３日專訊》據韓媒報道，中國警告韓國公司不要向美國軍事和國防公司出
口含有中國稀土礦物的產品。中國政府向電梯、電力設備、電池、顯示器、電動汽車、航空航天
和醫療設備等行業的公司發出信函說，如果他們違反限制，可能會面臨制裁。
對此，中國外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會回應表示，「我不了解你提到的具體情
況，建議你向中方的主管部門進行詢問。」（ｊｑ）
【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票
23/04/2025 15:44
《經濟通通訊社２３日專訊》據韓媒報道，中國警告韓國公司不要向美國軍事和國防公司出
口含有中國稀土礦物的產品。中國政府向電梯、電力設備、電池、顯示器、電動汽車、航空航天
和醫療設備等行業的公司發出信函說，如果他們違反限制，可能會面臨制裁。
對此，中國外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會回應表示，「我不了解你提到的具體情
況，建議你向中方的主管部門進行詢問。」（ｊｑ）
【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N