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AH股新聞

23/04/2025 09:28

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒２５％，美對華關稅態度軟化

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普表示，與中國及其他國家的貿易關係良好，向
中國進口商品最終徵收的關稅將低於目前的１４５％。他相信，中國將對最終稅率非常滿意，但
他們必須跟美國達成協議。市場解讀為美方對華態度緩和，滬深股市今早集體高開，滬綜指高開
０﹒２５％，報３３０８﹒１５點，深成指高開０﹒８７％，創業板指高開１﹒１４％。
　
　　此外，美國財政部長貝森特周二（２２日）在一場閉門投資者峰會上表示，與中國的關稅戰
打下去雙方都無法承受，全球最大的兩個經濟體必須找到緩和緊張局勢之道。貝森特提到，與中
國脫勾並不是美國政府的目標，且當前美國對中國加徵１４５％關稅、中國對美國商品加徵
１２５％進口稅的狀況，也不可持續。他樂觀地認為，雙方之間的緊張關係有望在幾個月內出現
讓市場欣慰的緩和，但他也示警，兩國達成更大範圍的協議可能需要更長時間。
　
　　至於國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）表示，貿易戰最新的升級可能使中國和美國面臨損害，且
損害程度在今年之後恐將進一步惡化。ＩＭＦ周二發布的《世界經濟展望》，下調中國今明兩年
經濟成長預期至４％。
　
　　另外，人行今日進行１０８０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有
１０４５億元逆回購到期，即今日淨投放３５億元。（ｒｙ）

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