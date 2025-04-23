《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒０４％，黃金股出現回調

《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股三大指數高開回落，滬綜指上午收升０﹒０４％，深成指

升０﹒７％，創業板漲１﹒０２％。兩市半天成交７６８１億元（人民幣．下同），較上個交易

日放量７４５億元或１０﹒７。個股漲多跌少，滬深兩市超３１００股飄紅。



機器人概念股集體走強，肇民科技（深：３０１０００）、兆威機電（深：００３０２１）

、杭齒前進（滬：６０１１７７）等多股漲停。繼北京亦莊人形機器人半程馬拉松之後，全國首

屆具身智能機器人運動會也將在４月２４－２６日落地無錫，宇樹、小米相關負責人將參與話題

討論。



另外，黃金概念股全線調整，赤峰黃金（滬：６００９８８）跌８﹒６％，四川黃金

（深：００１３３７）跌７﹒３％。美國總統特朗普對華態度緩和，表示美方會以非常友好態度

與華談判。倘與中美就貿易、關稅達成協議，美國對中國的關稅將會大幅下降，不會高達或接近

１４５％，但亦不會降至０％。美國財長貝森特也暗示貿易緊張局勢將得到緩解，這些都削弱了

黃金的避險吸引力。



國際金價下跌，內地金店足金飾品價格開始回調。其中，周大福、周六福足金飾品價格由前

日的１０８２元╱克，下跌至今日的１０５５元╱克，每克下跌２７元；周生生足金飾品價格由

前日的１０８０元╱克下跌至１０４８元╱克。（ｒｙ）

