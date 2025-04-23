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AH股新聞

23/04/2025 13:45

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒１４％，創業板漲近１﹒６％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股市場午後續升，滬綜指升幅稍擴至０﹒１４％，報
３３０４﹒３６點，滬深３００指數升０﹒３８％，深成指升１％，創業板漲１﹒５９％。上海
Ｂ股揚０﹒４１％，深圳Ｂ股升０﹒２８％。通用機械、汽車產業漲幅領先。（ｒｙ）

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