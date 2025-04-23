《Ａ股行情》滬指收跌０﹒１％成交增逾一成，機器人概念逆市大漲

《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普對與中國達成貿易協議表示樂觀，又稱不會對

中國國家主席習近平採取強硬態度，而且在達成協議後，美國對中國進口商品的關稅將會大幅下

降，不會高達或接近１４５％，但亦不會降至零。承接美股大升，亞太股市亦獲提振，惟滬綜指

高開回落，今日小跌０﹒１％，收報３２９６﹒３６點，終止兩連升；深成指及創業板指分別升

０﹒６７％及１﹒０７％。兩市全天成交約１﹒２３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大

增１３９７億元或１２﹒８％。



中國本月對稀土實施出口限制，作為對美國對等關稅全面回應的一部分，限制用於製造武器

、電子產品和一系列消費品的關鍵礦產供應。特斯拉執行長馬斯克表示，公司人形機械人

Ｏｐｔｉｍｕｓ的生產，已受到中國稀土磁鐵出口限制的影響。馬斯克稱，正與中國政府合作，

以獲得使用稀土磁鐵的出口許可。Ａ股人形機器人概念股今日在該消息影響下反彈，板塊指數收

漲４﹒６％，肇民科技（深：３０１０００）、兆威機電（深：００３０２１）、杭齒前進

（滬：６０１１７７）等升停。



＊黃金概念股大跌，大行續唱好金價＊



國際金價下跌，分析指因特朗普表示他無意解僱美聯儲主席鮑威爾，並鬆口對華關稅，這削

弱了黃金的避險魅力。黃金今年第２８次創下紀錄高位，周二（２２日）首次飆升至每盎司

３５００美元。摩根大通認為明年金價將突破每盎司４０００美元的里程碑。



滬深黃金概念回調，板塊跌逾３％，明牌珠寶（深：００２５７４）及赤峰黃金

（滬：６００９８８）跌停，萊紳通靈（滬：６０３９００）、四川黃金（深：００１３３７）

跌幅均超９％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３７８６﹒８８ ＋０﹒０８

上證指數 ３２９６﹒３６ －０﹒１０ ４８６２﹒０９

深證成指 ９９３５﹒８０ ＋０﹒６７ ７４３５﹒０５

創業板指 １９４９﹒１６ ＋１﹒０７

科創５０ １０１２﹒６５ －０﹒３５

Ｂ股指數 ２５５﹒０４ ＋０﹒０５ ０﹒８８

深證Ｂ指 １１７８﹒７７ ＋０﹒２５ ０﹒４６

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