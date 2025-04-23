【關稅戰】「奢侈品源頭工廠」拍片「揭秘」？業內直斥賣高仿貨

《經濟通通訊社２３日專訊》特朗普關稅風波令中國出口商品面臨重大危機，內地一些工廠

最近湧到海外社交平台上載短片，「揭秘」中國「代工廠」、「源頭工廠」的「奢侈品牌包包」

生產成本和過程，吸引海外消費者購買「相同品質」但更便宜的「中國好貨」。在內地相對低調

的跨境電商平台「敦煌網」（ＤＨｇａｔｅ）就在這些廠商引流下突然爆紅，淘寶Ａｐｐ下載量

也在多國飆漲。然而，這些極力暗示「奢侈品牌產品在歐美生產是說謊」的資訊到底是真是假？

這些自稱代工廠、源頭工廠是真代工還是真「蹭流量」？



據《財新》報道，ＴｉｋＴｏｋ上一個名為王森（Ｗａｎｇ Ｓｅｎ）的用戶近日上載短片

，指８０％的奢侈品都在中國製造，而在他的工廠可以買到相同品質卻更便宜的產品。王森在短

片中宣稱，「一個愛馬仕鉑金包的出廠價是１４００美元，但為甚麼愛馬仕要收你３８０００美

元？那是因為其中９０％都是在為（愛馬仕的）Ｌｏｇｏ買單。如果你不在乎Ｌｏｇｏ，只想買

一個相同品質的包，那請到我這裏來購買吧」。



報道指，該短片瀏覽量超過６００萬，隨後被ＴｉｋＴｏｋ下架；類似的「揭秘」短片在海

外社交平台不斷湧現，Ｌｕｌｕｌｅｍｏｎ、Ｎｉｋｅ、ＬＶ、Ｃｈａｎｅｌ等品牌都被「點名

」。



報道引述內地一家服裝代工企業高層坦言，「一些跨境電商的小貿易商會利用代工揭秘這樣

的方式賣高仿貨，短期能出貨，但長期損害中國代工的整體形象」。



＊業內人士：真正奢侈品供應商不會在網上曝光生產成本＊



有服裝行業人士指出，僅從生產層面而言，製作一款與大品牌產品外觀相似、質量相近的產

品並沒有太大難度。奢侈品公司對於供應商和貨品管控通常比較嚴格，真正的供應商一般不會在

網上曝光生產成本，即使中國有奢侈品代工廠，產品也通常不會從廠家流到市場。



該人士解釋，供應商做的是Ｔｏ Ｂ（對企業）以量為先的生意，在網上發短片揭露生產成

本進而獲取散單客戶的做法得不償失。「不過產量大、產地多的快消品，中間可能會有一些灰色

市場」，例如一些代工廠家可能會多準備一些原材料，生產出來的產品一部分交給品牌方，一部

分流向市場，「品牌方很難追查」。



＊奢侈品牌不會向小廠下訂單，有嚴格供應鏈管控＊



報道又引述多名了解產業鏈人士指出，奢侈品品牌選擇代工企業都有嚴格的「驗廠」環節，

「小廠無法獲得訂單，也很難通過供應鏈管理體系」，而奢侈品種類中，包袋的供應鏈管控最為

嚴格。



一家東莞服務奢侈品代工企業的人士透露，「中國代工廠的絕大部分奢侈品包袋都是來料加

工，品牌訂一萬隻包就會給一萬隻包的原材料」，對於東莞兩家最大的奢侈品代工企業時代集團

（０１０２３）和勵泰集團而言，主要客戶是出貨量較大的輕奢品牌。「歷史上我記得只做過一

次路易威登（ＬＶ）的訂單，但訂單量小因此利潤空間有限，對於幾千人的代工廠而言算不上好

生意，而愛馬仕（Ｈｅｒｍｅｓ）和香奈兒（Ｃｈａｎｅｌ）的包袋從未在中國大型代工廠生產

，普拉達（Ｐｒａｄａ）在東莞的代工廠有生產」。



＊僅部分大型工廠有為國際輕奢品牌代工＊



報道指出，目前中國的代工廠中，僅有時代集團、勵泰集團、衛仕皮具等大型工廠有為奢侈

品包袋做代工的經驗，而且代工的品牌大多集中在Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｏｒｓ、Ｃｏａｃｈ、

Ｂｕｒｂｅｒｒｙ等輕奢品牌。據時代集團２０１１年遞交的招股書顯示，公司主要為

Ｃｏａｃｈ、Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｏｒｓ、Ｐｒａｄａ等品牌開發及製造手袋、小皮具等產品，

與Ｃｏａｃｈ的業務關係長達１３年，來自Ｃｏａｃｈ的訂單收益佔集團總收益的５０％左右。

不過近幾年，時代集團未再披露客戶信息。



為應對美國的貿易戰，過去幾年，中國奢侈品代工企業已在品牌要求下向東南亞轉移產能，

其中勵泰集團五個工廠中有三個位於海外，時代集團則在印尼建立了１﹒５萬平方米的工廠，去

年底開始運作。（ｓｌ）

