《Ａ股焦點》董明珠連任格力電器董事長，４９歲張偉接任總裁

《經濟通通訊社２３日專訊》格力電器（深：０００６５１）昨晚公告稱，董明珠當選公司

第十三屆董事會董事長，公司黨委書記、董事張偉被聘任為公司總裁。此外，經張偉提名，格力

電器董事會聘任方祥建、劉華、李紹斌、胡余生、王凱為副總裁。



內媒指，這意味７１歲的董明珠再度連任格力電器董事長，並卸任公司總裁一職，而且格力

年輕化的管理團隊走上前台。此次換屆，格力電器形成以董明珠領銜的老、中、青結合的董事會

，以及由４９歲的張偉帶隊的年輕化管理團隊。



格力電器股價現微升０﹒３％，報４５﹒６９元人民幣。



＊董明珠：絕不用海歸派，從國內高校培養人才＊



格力電器如何推進管理層的年輕化是投資者關心的熱點之一。董明珠對此表示，格力重視人

才培養，不是以年齡、資歷來衡量，關鍵在於人才的思想要保持年輕化，有創新能力、責任心及

敢於拼搏，「絕不用海歸派，只在國內高校裏培養自己的人才」。



＊３８歲總工程師鍾成堡當選非獨立董事＊



此次換屆，董事會還新增了兩張「新面孔」，其中５５歲的新晉非獨立董事舒立志是格力電

器三位副總裁之一，３８歲的新晉非獨立董事鍾成堡則較受矚目。鍾成堡２００８年從哈爾濱工

業大學本科畢業後加入格力，歷任技術員、技術研究組組長、研究所所長、研究院院長，

２０２４年在北京理工大學獲得碩士學位，目前是格力電器總工程師、總裁助理，是格力智能裝

備業務的負責人。



董明珠今年２月曾在新東方創始人俞敏洪的企業家對話節目中透露，格力電器已經找到了接

班人，並且有三到四名預備人選；這些候選人正在不同的平台上積累經驗。（ｓｌ）

