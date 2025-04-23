極氪９Ｘ超豪華ＳＵＶ旗艦亮相上海車展，同時發布Ｖ４極充兆瓦樁

《經濟通通訊社２３日專訊》２０２５上海車展今起至５月２日（下周五）在上海國家會展

中心舉行，極氪旗下全新車型極氪９Ｘ在車展正式亮相。作為全球超豪華ＳＵＶ旗艦，極氪９Ｘ

首發搭載浩瀚超級電混，是全球首款採用全棧９００Ｖ高壓架構的超級電混。



據介紹，極氪９Ｘ搭載６Ｃ驍遙電池，在電混ＳＵＶ品類中，實現ＣＬＴＣ續航純電續航里

程３８０公里；ＳｏＣ ２０－８０％充電速度９分鐘。極氪９Ｘ全系都擁有３秒級的加速能力

，極速達到２４０公里。此外，極氪９Ｘ全球首發５激光雷達和雙Ｔｈｏｒ芯片，算力達到

１４００ ＴＯＰＳ。極氪９Ｘ將在今年第三季正式上市發布。



＊單槍峰值功率１﹒３兆瓦全球第一＊



同時，極氪科技集團在車展上全球首發Ｖ４極充兆瓦樁。據介紹，極氪Ｖ４極充兆瓦樁單槍

峰值功率１﹒３兆瓦，單槍峰值電流１３００Ａ，「雙１３００全球第一」。首個Ｖ４極充兆瓦

站已落地杭州，該場站總功率達到１４４０ｋＷ，成為當前行業單體功率最大的充電站，實現多

車同充無功率焦慮。



Ｖ４極充兆瓦站還將在深圳等核心城市試點，加速新能源汽車進入「單槍兆瓦時代」。目前

極氪自建充電站已超１５００座，其中８００Ｖ極充站近千座。



極氪科技集團還發布了全新一代家充樁Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐｓｕｌｅ極能膠囊，為行業首創

模塊化設計，極致輕量化，體積縮小８２％；一款產品覆蓋７ｋＷ家充、隨車充、Ｖ２Ｌ放電、

Ｖ２Ｖ車對車緊急救援四種場景，將於今年三季度量產。（ｓｌ）

