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AH股新聞

23/04/2025 14:25

極氪９Ｘ超豪華ＳＵＶ旗艦亮相上海車展，同時發布Ｖ４極充兆瓦樁

　　《經濟通通訊社２３日專訊》２０２５上海車展今起至５月２日（下周五）在上海國家會展
中心舉行，極氪旗下全新車型極氪９Ｘ在車展正式亮相。作為全球超豪華ＳＵＶ旗艦，極氪９Ｘ
首發搭載浩瀚超級電混，是全球首款採用全棧９００Ｖ高壓架構的超級電混。
　
　　據介紹，極氪９Ｘ搭載６Ｃ驍遙電池，在電混ＳＵＶ品類中，實現ＣＬＴＣ續航純電續航里
程３８０公里；ＳｏＣ　２０－８０％充電速度９分鐘。極氪９Ｘ全系都擁有３秒級的加速能力
，極速達到２４０公里。此外，極氪９Ｘ全球首發５激光雷達和雙Ｔｈｏｒ芯片，算力達到
１４００　ＴＯＰＳ。極氪９Ｘ將在今年第三季正式上市發布。
　
＊單槍峰值功率１﹒３兆瓦全球第一＊
　
　　同時，極氪科技集團在車展上全球首發Ｖ４極充兆瓦樁。據介紹，極氪Ｖ４極充兆瓦樁單槍
峰值功率１﹒３兆瓦，單槍峰值電流１３００Ａ，「雙１３００全球第一」。首個Ｖ４極充兆瓦
站已落地杭州，該場站總功率達到１４４０ｋＷ，成為當前行業單體功率最大的充電站，實現多
車同充無功率焦慮。
　
　　Ｖ４極充兆瓦站還將在深圳等核心城市試點，加速新能源汽車進入「單槍兆瓦時代」。目前
極氪自建充電站已超１５００座，其中８００Ｖ極充站近千座。
　
　　極氪科技集團還發布了全新一代家充樁Ｐｏｗｅｒ　Ｃａｐｓｕｌｅ極能膠囊，為行業首創
模塊化設計，極致輕量化，體積縮小８２％；一款產品覆蓋７ｋＷ家充、隨車充、Ｖ２Ｌ放電、
Ｖ２Ｖ車對車緊急救援四種場景，將於今年三季度量產。（ｓｌ）

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