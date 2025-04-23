《中國要聞》海南超豪酒店保潔員假幣換走客人真鈔，判囚一年半

《經濟通通訊社２３日專訊》海南陵水黎族自治縣旅遊和文化廣電體育局通報，針對網傳嘉
佩樂酒店保潔員調包遊客港幣事件，經核查，該事件發生於２０２４年７月３０日，住客有１９
張面額１０００元的港幣在酒店被調包，折合人民幣共１７３５７﹒２６元。經公安偵查，涉事
保潔員黃某某於８月１４日承認有掉包遊客港幣行為，其家屬於２０２４年９月２１日向住客賠
償１７３５７﹒２６元。２０２５年４月１６日，法院以盜竊罪依法判處黃某某有期徒刑一年六
個月並處罰金５０００元人民幣。
據《中國新聞周刊》報道，王女士（化姓）去年７月帶著孩子和老人，計劃到海南、香港和
澳門旅遊，從銀行兌換了５萬多元港幣和１萬元人民幣現金隨身攜帶，然後預訂了海南土福灣嘉
佩樂度假酒店雙臥室別墅房型６晚，房費共８﹒８萬元人民幣。王女士憶述，她們一行人入住後
，７月３０日晚，母親獨自在房內沐浴，其他人到酒店餐廳用餐，期間有保潔員到其房間敲門，
「她（母親）說在洗澡讓晚點再來，可保潔一直不停敲門」。王女士母感到不妥，沐浴後查看手
袋，發現丟失９０００元港幣現金，馬上通知酒店報警。
＊保潔員隨身攜帶假鈔，隨時換客人現金＊
報道引述判決書指，黃某某在該酒店客房部工作期間，經常看到有客人攜帶現金入住，於是
萌生使用假幣調包客戶真幣的想法，隨後網購了假港幣，並隨身攜帶以便替換。去年７月３０日
晚，黃某某在王女士房間打掃時，將王女士手袋內１９張１０００元面額港幣取走，並用隨身攜
帶的１０張１０００元面額假港幣替換放入，即放回１萬元假幣，打掃後就離開。６天後，黃某
某將竊取的１﹒９萬元港幣兌換成人民幣並存入銀行卡，用於個人花銷。
＊受害者涉澳門使用假鈔被遣返＊
報道引述王女士指，酒店方面當時並不相信失竊，反覆強調服務別墅客人的是他們反覆篩選
的優秀員工，「不可能出這種事，也從來沒出現過這種狀況」。王女士一行人半信半疑，但還是
繼續前往澳門，未料在澳門某酒店餐廳用餐後支付時，被告知使用的是假幣。最後酒店報警，王
女士被遣返。
去年８月１４日，黃某某被警方傳喚接受調查。黃某某歸案後，其家屬於９月２１日將
１７３５７﹒２６元人民幣轉帳給王女士。
預訂平台顯示，涉事酒店等級為「頂奢」，被評為「２０２４亞洲奢華酒店榜ＴＯＰ３０」
，同款房型實時價格約為每晚３萬元人民幣。王女士還從判決書中得知，黃某某曾在２０１６年
因盜竊被行政拘留。王女士認為，酒店有義務保護顧客財產安全，「一晚收費上萬的頂奢酒店，
有沒有對工作人員進行背景調查？」目前王女士已聘請律師準備起訴酒店，申請民事賠償。
（ｓｌ）
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