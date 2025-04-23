寶馬：首款中國專屬新世代車型ＢＭＷ　ｉＸ３Ｌ計劃明年推出

《經濟通通訊社２３日專訊》２０２５上海車展今起至５月２日（下周五）在上海國家會展

中心舉行，寶馬集團攜旗下三大品牌ＢＭＷ、ＭＩＮＩ與ＢＭＷ Ｍｏｔｏｒｒａｄ超３０款新

車型與多項新技術亮相，其中寶馬ＢＭＷ新世代Ｘ概念車為首次亮相。寶馬董事長齊普策在現場

透露，首款中國專屬新世代車型為ＢＭＷ ｉＸ３Ｌ。目前，首款國產ＢＭＷ新世代車型已在潘

陽下線並開啟全面測試，計劃明年推出。



寶馬今年計劃在中國推出１０多款新車型；２０２６至２０２７年將推出包括新世代車型在

內的２０多款ＢＭＷ新車。



據介紹，寶馬為每一款新世代車型打造了新一代智能電子電氣架構，以及三大新技術－－

ＢＭＷ駕控超級大腦、ＢＭＷ全景ｉＤｒｉｖｅ和革命性大圓柱電池。其中ｉＤｒｉｖｅ以寶馬

自研的操作系統Ｘ為軟件架構，多項功能為中國用戶定制，如搭載高德導航等；用戶界面設計還

參考了中國傳統的二十四節氣。定制中國版全新ＢＭＷ新世代操作系統Ｘ已於今次車展亮相。



＊寶馬基於阿里大模型定制中國專屬ＡＩ智能體＊



同時，兩大中國專屬ＡＩ智能體「用車專家」和「出行伴侶」也在車展首次亮相。該兩大

ＡＩ智能體基於阿里大語言模型定制，讓ＢＭＷ新世代智能座艙能解答和執行多指令提問。寶馬

還宣布，今年內將為多款中國在售新車接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ功能，未來還會將其應用於國產

ＢＭＷ新世代車型。



齊普策表示，寶馬正擁抱ＡＩ賦能中國業務，「人工智能是未來合作的關鍵領域，也是寶馬

加強本地化基石的體現」。（ｓｌ）

