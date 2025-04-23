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AH股新聞

23/04/2025 15:43

寶馬：首款中國專屬新世代車型ＢＭＷ　ｉＸ３Ｌ計劃明年推出

　　《經濟通通訊社２３日專訊》２０２５上海車展今起至５月２日（下周五）在上海國家會展
中心舉行，寶馬集團攜旗下三大品牌ＢＭＷ、ＭＩＮＩ與ＢＭＷ　Ｍｏｔｏｒｒａｄ超３０款新
車型與多項新技術亮相，其中寶馬ＢＭＷ新世代Ｘ概念車為首次亮相。寶馬董事長齊普策在現場
透露，首款中國專屬新世代車型為ＢＭＷ　ｉＸ３Ｌ。目前，首款國產ＢＭＷ新世代車型已在潘
陽下線並開啟全面測試，計劃明年推出。
　
　　寶馬今年計劃在中國推出１０多款新車型；２０２６至２０２７年將推出包括新世代車型在
內的２０多款ＢＭＷ新車。
　
　　據介紹，寶馬為每一款新世代車型打造了新一代智能電子電氣架構，以及三大新技術－－
ＢＭＷ駕控超級大腦、ＢＭＷ全景ｉＤｒｉｖｅ和革命性大圓柱電池。其中ｉＤｒｉｖｅ以寶馬
自研的操作系統Ｘ為軟件架構，多項功能為中國用戶定制，如搭載高德導航等；用戶界面設計還
參考了中國傳統的二十四節氣。定制中國版全新ＢＭＷ新世代操作系統Ｘ已於今次車展亮相。
　
＊寶馬基於阿里大模型定制中國專屬ＡＩ智能體＊
　
　　同時，兩大中國專屬ＡＩ智能體「用車專家」和「出行伴侶」也在車展首次亮相。該兩大
ＡＩ智能體基於阿里大語言模型定制，讓ＢＭＷ新世代智能座艙能解答和執行多指令提問。寶馬
還宣布，今年內將為多款中國在售新車接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ功能，未來還會將其應用於國產
ＢＭＷ新世代車型。
　
　　齊普策表示，寶馬正擁抱ＡＩ賦能中國業務，「人工智能是未來合作的關鍵領域，也是寶馬
加強本地化基石的體現」。（ｓｌ）

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