【聚焦數據】上海首季ＧＤＰ增５﹒１％，ＡＩ產業增加值增１３％

《經濟通通訊社２３日專訊》上海市統計局發布２０２５年一季度上海市國民經濟運行情況

：根據地區生產總值統一核算結果，一季度全市實現地區生產總值１２７３５﹒０６億元（人民

幣．下同），按不變價格計算，同比增長５﹒１％，低於全國的５﹒４％。



分產業看，第一產業增加值２１﹒１７億元，增長０﹒９％；第二產業增加值

２４２４﹒４６億元，增長２﹒９％；第三產業增加值１０２８９﹒４３億元，增長５﹒６％。



＊信息技術服務業、金融業等貢獻率超六成＊



一季度，上海金融、房地產、投資、外貿出口、信息服務、交通運輸六大領域較快增長。信

息傳輸、軟件和信息技術服務業、金融業加在一起，對上海ＧＤＰ增長的貢獻率超過六成。



金融方面，上海一季度存貸款保持較快增長，上交所股票成交額增長３９﹒３％，上海期貨

交易所成交額增長４０﹒４％，上海黃金交易所成交額增長４２﹒２％。



軟件信息方面，一季度信息服務業增加值同比增長１３％，營業收入和利潤分別增長

１３﹒２％和９４﹒６％。三大先導產業方面，集成電路、人工智能、生物醫藥分別增長

８﹒９％、１３﹒２％和２﹒８％。



＊二手住房成交面積增５１％，出口同比增１２﹒６％＊



同時，一季度房地產業增加值同比增長１﹒４％。上海市場化新建商品住房成交面積增長

１０﹒５％。二手房市場持續升溫，二手住房成交面積增長５１％，月成交套數連續６個月超過

１﹒５萬套榮枯線，其中３月份達到２﹒７萬套，創２０２１年以來同期新高。房價止跌回升，

３月份一二手房價格指數分別環比上漲０﹒７％和０﹒４％。土地市場連續溢價成交，三批次共

９幅住宅用地完成集中出讓，平均溢價率約３０％。



值得一提的是，一季度全市出口同比增長１２﹒６％，如機床、集裝箱、醫藥材及藥品、筆

記本電腦出口分別都實現了兩位數的增長。新興市場貿易保持較快增長，一季度對印度、俄羅斯

、東盟出口分別增長５４﹒８％、２８﹒６％和２４﹒７％。此外，一季度固定資產投資較快增

長，交通運輸業也保持了兩位數增長。



＊全市ＣＰＩ同比上漲０﹒１％＊



一季度，工業生產、財稅收入、就業、居民收入、物價和市場預期六個方面總體保持平穩。

其中，工業生產穩步回升。一季度全市規上工業增加值同比增長３﹒７％，高於去年全年１﹒５

個百分點。



就業形勢總體穩定，失業率保持在４﹒２％。城鎮、農村居民人均可支配收入分別增長

４﹒５％和５﹒９％。物價方面，一季度全市ＣＰＩ同比上漲０﹒１％，扣除食品和能源價格的

核心ＣＰＩ上漲０﹒５％。此外，３月份上海製造業採購經理指數（ＰＭＩ）、非製造業商務活

動指數均處於擴張區間。（ｊｑ）

