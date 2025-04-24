《政政經經－石鏡泉》無譜加又唔加

《政政經經》特朗普稱或將「大幅降低」對華關稅，港車股飛天，只要無譜繼續有譜地減關

稅，港股將出生天。



《金融界》報道，４月２３日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者提問，據報道

，美國總統特朗普對記者稱，我們與中國相處得不錯，同中方談判時不會採取強硬態度。對華

１４５％關稅確實很高，協定達成後美對華關稅將大幅下降，但不會降至零。中方必須同美方達

成協議，否則無法同美做生意。若不同美達成協議，就按美方說的辦，美才是定規矩的一方。美

財長貝森特表示，當前局勢本質上是貿易禁運。美國目標並非與中國脫勾，兩國可能在兩到三年

內達成一項全面協議。與中國就此類協議的談判尚未開始。



中方對此有何評論？郭嘉昆強調，如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅

訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。一邊說要同中方達成協議，一邊不斷搞極限施

壓，這不是同中方打交道的正確方式，也是行不通的。



同日，Ａ股汽車零部件、汽車熱管理、一體化壓鑄、新能源汽車、智能座艙等多個板塊強勢

走高。



其中，新能源汽車板塊爆發漲停潮。肇民科技（深：３０１０００）漲停，襄陽軸承

（深：０００６７８）、秦川機床（深：０００８３７）、豐華股份（滬：６００６１５）、意

華股份（深：００２８９７）、兆威機電（深：００３０２１）等２０餘股漲停。龍頭股比亞迪

（深：００２５９４）大漲４﹒８％，總市值達１﹒１３萬億元人民幣，此外寧德時代

（深：３００７５０）、立訊精密（深：００２４７５）、藍思科技（深：３００４３３）等股

也紛紛跟漲。



港股方面，新能源車企股同樣大漲居前。小鵬汽車（０９８６８）收市大漲８﹒７％，小米

集團（０１８１０）漲６﹒９％，蔚來（０９８６６）、比亞迪股份（０１２１１）、零跑汽車

（０９８６３）、吉利汽車（００１７５）、廣汽集團（０２２３８）紛紛跟漲。



為何無譜軟下會特別刺激汽車板塊？



因為美國六大汽車組織聯合向特朗普政府發起游說，強烈反對將於５月３日生效的對汽車零

部件加徵２５％的關稅。在聯合信中，他們明確指出，許多汽車供應商已經「陷入困境」，無力

承受額外的成本上漲，這將導致更廣泛的行業問題。



這一聯合行動反映出美國本土汽車行業對當前關稅政策的擔憂，或有助於推動關稅政策朝著

有利於中國汽車零部件出口的方向調整，因而帶動今日汽車零部件板塊上漲。



看明白了，無譜後欄火燭，要自救。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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