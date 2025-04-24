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AH股新聞

24/04/2025 14:42

《駐京專電》習近平：願同肯尼亞打造全天候中非命運共同體典範

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家主席習近平在北京人民大會堂同來華
進行國事訪問的肯尼亞總統魯托舉行會談。兩國元首一致同意將雙邊關係定位提升至新時代中肯
命運共同體。習近平指出，中方願同肯方一道，順應歷史潮流和時代大勢，打造新時代全天候中
非命運共同體典範，引領中非關係發展和全球南方團結合作。
　
　　習近平強調，中肯雙方要繼續堅定支持彼此維護國家主權、安全、發展利益，堅定支持彼此
探索符合本國國情的發展道路，深化治國理政經驗交流，做現代化道路上的同行者和真朋友。共
建「一帶一路」是兩國合作的亮麗名片，要加強常態化政策溝通，推動高水平互聯互通，促進可
持續貿易暢通，探討多元化資金融通。中國超大規模市場始終對肯尼亞優質產品敞開大門，中方
鼓勵更多有實力的中國企業赴肯投資興業。作為全球南方重要成員，中肯兩國要以實際行動堅定
捍衛以聯合國為核心的國際體系，推動共商共建共享的全球治理，踐行真正的多邊主義。
　
＊魯托：願同中方共同堅持和踐行多邊主義＊
　
　　魯托表示，肯中始終堅持真誠相待、互利共贏，是全天候戰略合作夥伴。肯方堅定奉行一個
中國政策，堅持台灣是中國領土不可分割的一部分。肯方願同中方攜手建設命運共同體，全面對
接經濟社會發展戰略，加強貿易、投資、基礎設施建設、科技等領域合作，增進教育、文化、旅
游交流，推進各自現代化進程，把兩國的未來更加緊密聯系在一起。貿易戰破壞現有國際規則和
秩序。肯方贊賞中國在當前動盪局勢中發揮穩定器作用，維護全球南方國家正當權益。肯方願同
中方共同堅持和踐行多邊主義。
　
　　會談後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」、高新科技、人文交流、經濟貿易、新聞
傳媒等領域２０項合作文件。

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