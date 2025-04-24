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AH股新聞

24/04/2025 14:42

【關稅戰】商務部召開外資圓桌會，冀外企發出理性聲音堅定信心

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激
２３日主持召開外資企業圓桌會，就美加徵關稅給在華外資企業投資經營帶來的影響與企業交流
。凌激表示，希望外資企業發出理性聲音，堅定信心、克服困難、化危為機，共同戰勝單邊主義
和保護主義。中國將繼續擴大高水平對外開放，切實維護外資企業合法權益，更加主動積極為外
資企業在華生產經營排憂解難，努力保障產供鏈穩定暢通，推動解決外資企業問題訴求。
　
　　凌激指出，習近平主席３月２８日在會見國際工商界代表時指出，外資企業特別是跨國公司
在維護世界經濟秩序發揮著重要作用，也承擔著重要責任。近期，美國濫施關稅的單邊主義和霸
凌行徑引起了國際社會強烈不滿，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序，衝擊
全球產供鏈穩定，包括中國在內的各國企業都是受害者。為維護自身正當利益和國際公平正義，
中方堅決反制。
　
＊外企：中國的外資政策持續穩定，願續對華投資＊
　
　　與會企業代表表示，面對嚴峻複雜的外部環境，中國政府始終高度重視解決外資企業在華發
展遇到的問題，堅持擴大對外開放，中國的外資政策持續、穩定、可預期，願繼續對華投資，深
化互利合作，共同應對挑戰。
　
　　會議由中國外商投資企業協會主辦，８０餘家外資企業和在華外國商會代表參會。財政部、
商務部、海關總署、國家藥監局有關司局負責人參會並回應企業反映的問題訴求。

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